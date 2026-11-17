Dacă în ultimii ani a dominat Liga Națională, CSM București se află într-o scădere surprinzătoare de formă. Deși Bojana Popovic a fost înlăturată după meciurile sub așteptări din Liga Campionilor, echipa nu reușește să se redreseze în competiția internă.

CSM București, înfrângere în derby-ul etapei

Vicecampioana CSM Bucureşti a suferit marţi, în deplasare, prima înfrângere a sezonului, scor 22-25 (15-13), cu formaţia SCM Rm. Vâlcea, în derby-ul etapei a X-a a Ligii Naţionale.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Zaadi 5 goluri, Nielsen 3, Lykkegaard 3, Sprengers 3, Hove 3, pentru SCM Rm. Vâlcea, respectiv Maslova 6, Faluvegi 4, Brnovic 3, pentru CSM Bucureşti.

MVP-ul meciului a fost portarul Denisa Şandru (CSM), cu 14 intervenţii reuşite şi 1 gol.

Tot marţi s-a mai jucat meciul dintre Gloria Bistriţa - CSM Tg. Mureş 41-22, iar ultima dispută va avea loc în cursul serii, între Corona Braşov - CSM Slatina.

Anterior s-au disputat partidele: HC Zalău - Dunărea Brăila 23-30, Rapid Bucureşti - Ştiinţa Bucureşti 32-12, Minaur Baia Mare - CSM Iaşi 34-18, SCMU Craiova - CSM Tg. Jiu 28-22.

După 10 etape, campioana Gloria Bistriţa conduce neînvinsă clasamentul, cu 20 de puncte, urmată de vicecampioana CSM Bucureşti, cu 17, SCMU Craiova şi SCM Rm. Vâlcea, cu câte 15 puncte.

Etapa a XI-a programează partide în 19-20 noiembrie, după care Liga Naţională se întrerupe, până în 10 ianuarie 2027, datorită desfăşurării Campionatului European, găzduit în grupe şi de România, la Oradea şi Cluj-Napoca (3-20 decembrie).

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