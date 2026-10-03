Cosmin Contra, necruțător după dezastrul din Polonia: „Cea mai slabă națională a României”. Doi tricolori, puși la zid

Cosmin Contra, necruțător după dezastrul din Polonia: „Cea mai slabă națională a României”. Doi tricolori, puși la zid Nationala
Alexandru Hațieganu
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Cosmin Contra, fost selecționer al României, în prezent antrenor la Al-Arabi, nu s-a ferit de cuvinte după Polonia - România 6-0.

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Cosmin ContraGica HagiGheorghe HagiEchipa NationalaRomaniaPolonia
Din articol

Contra a susținut că reprezentativa pregătită de Gheorghe Hagi este cea mai slabă națională din ultimii ani.

Cosmin Contra, fără menajamente după Polonia - România 6-0 

„Din punctul meu de vedere, un meci până la eliminarea lui Drăgușin și după aia, clar, un alt meci. Ceea ce s-a întâmplat ieri, chiar dacă rămâi cu unul mai puțin pe teren, nu poți să pierzi cu 6-0. Până la urmă ești echipa României, ar trebui să ai un pic de orgoliu.

Cei care sunt în momentul de față la conducerea echipei naționale, mă refer la Gică Hagi și staff-ul lui, trebuie să analizeze foarte serios și să vadă ce s-a întâmplat în aceste trei meciuri. E clar că ultimele trei rezultate au făcut ca naționala României să fie cam cea mai slabă din ultimii ani. Ca rezultate, ca joc, ca prestanță, ca atitudine, ca tot ce vrei.

Și atunci e un semnal de alarmă, pentru că atâta putem și jucătorii echipei naționale sunt mai slabi ca cei din San Marino sau din Luxemburg. Trebuie să spunem adevărul că aici a ajuns fotbalul românesc în momentul de față și jucătorul român.

Ce este de făcut în continuare? Nu știu dacă se mai poate face ceva, pentru că, din păcate, se pare că acum nu vine nimic din urmă și nu știm unde ne vom îndrepta, atât la nivel de cluburi, cât și la nivel de echipă națională. Nu știu dacă mai e ceva de făcut”, a declarat Cosmin Contra, potrivit fanatik.ro.

Contra sistemului folosit de Gică Hagi

Tehnicianul a criticat și sistemul 4-3-1-2 pe care s-a bazat Gică Hagi în cele trei partide de până acum din Liga Națiunilor. 

„E clar că conducerea tehnică a echipei naționale în momentul de față trebuie să analizeze serios, să vadă dacă poate să continue cu același sistem. Dacă în trei meciuri am primit 12 goluri cu un sistem care nu a fost folosit cam niciodată la echipa națională, ar trebui totuși să ne punem un semn de întrebare dacă profilul jucătorului român poate să se preteze la un asemenea sistem.

Și de acolo putem să vorbim și de nume, și de jucători, și de tot ce vrei. Dar chiar dacă Gică este responsabil și e clar că trebuie să-și asume aceste trei rezultate, trebuie un pic și jucătorii echipei naționale să facă o analiză proprie.

Eu vorbesc în cunoștință de cauză, pentru că am fost la echipa națională și am avut un an în care n-am pierdut niciun meci. Din zece meciuri am câștigat opt și am făcut două remize. Și chiar și așa am fost foarte criticat, fiind antrenorul care a făcut schimbul de generație. Am debutat 20 de jucători în perioada mea la echipa națională și chiar și așa am fost foarte criticat din toate punctele de vedere.

Cred că în afară de alegerile făcute de Gică Hagi, aici nu vreau să-i iau apărarea, pentru că până la urmă întotdeauna responsabil e antrenorul echipei, dar ar trebui să vorbim un pic mai mult de jucătorii echipei naționale și de orgoliul pe care trebuie să-l ai când îmbraci acest tricou”, a adăugat el. 

Contra: „Gică a ales să încerce un sistem pe care l-a folosit mult la Farul”

El a dezvoltat ulterior motivele pentru care consideră modulul 4-3-1-2 nepotrivit pentru echipa națională.

„Cred că Gică a ales să încerce un sistem pe care l-a folosit mult la Farul Constanța. Un 4-3-1-2, cu mijlocașul din fața apărării care face linie de trei și cu cei trei jucători din atac să rămână sus. Încercăm să facem presing foarte avansat. Nu știu dacă se potrivește profilului jucătorilor români, nu suntem agresivi, nu câștigăm dueluri.

Nu știu dacă noi în momentul de față avem profilul ăla care trebuie să faci un presing avansat sau reacție după pierderea mingii. Ieri am rezistat cu 1-0 până la pauză, dar când vezi că iei două goluri în cinci minute, ca antrenor încerci să schimbi ceva, dar noi am rămas pe același sistem cu 4-3-2. Au ajuns foarte ușor pe margini.

Trebuie să schimbi ceva, bagi 5-3-1 ca să nu fie proporțiile așa mari. Am luat 6-0 și au mai avut ocazii imense. Cine e acolo trebuie să analizeze foarte bine, pentru că ei iau deciziile la nivel tactic, la nivel de alegere a primului 11, de schimbările pe care le fac.

Vina e a tuturor, dar întotdeauna principalul vinovat și cel pe care îl criticăm e antrenorul pentru alegerile pe care le face. Nici mie nu mi-a convenit de foarte multe ori când am fost criticat, de foarte multe ori fără să temei, dar așa suntem.

Eu încerc să analizez cât mai corect, dar până la urmă cred că jucătorii echipei naționale trebuie să-și facă o autoanaliză, să vadă cum se prezintă la meciurile echipei naționale. Ce ar trebui să facă ca să schimbe această dinamică pentru că dacă o vom continua așa nu vom avea nicio șansă pe viitor. Și atunci probabil vom ajunge să ne batem cu Luxemburg, cu San Marino”, a complet Contra. 

Dennis Man și Andrei Rațiu, „clienții” lui Cosmin Contra

Fostul fundaș dreapta al naționalei României i-a criticat pe tricolori pentru atitudinea lor, nominalizându-i pe Dennis Man și Andrei Rațiu. 

„Nu văd acest orgoliu, nu văd această dorință de a schimba lucrurile în bine. Chiar dacă nu mai avem talentele din generațiile precedente, cred că am demonstrat că jucând ca o echipă putem să ne calificăm la un campionat european, putem să câștigăm cu 3-0 un meci cu Ucraina, care avea jucători extraordinari în momentul ăla, să facem față ca grup, ca echipă.

Dar ce am văzut eu în ultimele trei meciuri oficiale lasă de dorit, pentru că vedem niște jucători ai echipei naționale care intră pe teren, indiferent de numele pe care îl au și unde joacă și cum joacă, care parcă nu-i interesează cu cât pierdem sau de ce pierdem. Nu văd ambiție.

Ieri am rămas în 10 oameni și când rămâi în 10 oameni ar trebui ca toți cei 10 jucători să se sacrifice. Am văzut un Dennis Man mergând. Sunt lucruri care sunt inacceptabile, un Rațiu care joacă bine în Spania… Rațiu e un jucător bun pe atac, dar până la urmă el e fundaș dreapta, e apărător și prima dată trebuie să se învețe să se apere bine și după aia să urce în atac dacă poate.

Sunt lucruri care deranjează și se vede cu ochiul liber și cred că jucătorii care sunt convocați acum la echipa națională ar trebui un pic să bage capul în pământ, să aibă mai multă ambiție, să-și dorească să îmbrace tricoul echipei naționale și să vedem o schimbare când jucăm cu Suedia”, a mai zis Cosmin Contra, potrivit sursei citate.

Cosmin Contra

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România, la a treia înfrângere consecutivă în Liga Națiunilor

Naţionala României a fost învinsă, vineri seară, la Varşovia, cu scorul de 6-0, de selecţionata Poloniei, în etapa a treia a grupelor Ligii Naţiunilor. 

Tricolorii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 22 al meciului, când Radu Drăgușin a încasat cartonașul roșu pentru un fault comis în propriul careu, din postura de ultim apărător, asupra lui Robert Lewandowski. 

Eșecul umilitor vine după alte două înfrângeri în Grupa B4: 1-2 cu Suedia şi 2-4 cu Bosnia.

Caseta meciului

  • Polonia: Bulka – Cash (Wojtuszek 63'), Bednarek, Kiwior, Frankowski – W. Nowak (Urbasnki 63'), Zielinski (Slisz 71') – Swiderski, Szymanski (Regula 71'), Zalewski (Pietuszewski 76') – Lewandowski. Selecționer: Jan Urban
  • România: Hindrich - Raţiu, Drăguşin, Ghiţă, Bancu (Borza 67') – R. Marin (C. Cîrjan 78'), T. Băluţă, Mihăilă (Coubiş 27') – Hagi (M. Marin 67') – Man (Racoviţan 67'), Bîrligea. Selecționer: Gheorghe Hagi
  • Cartonaşe galbene: Lewandowski 42', Swiderski 57' / Ghiţă 35', T. Băluţă 39', Borza 73'
  • Cartonaş roşu: Radu Drăguşin (România) min. 22
  • Au marcat: Lewandowski 24' pen., 47' și 86', Ghiță 49', Zielinski 62' și Bednarek 66'
  • Arbitru: Urs Schnyder (Elveţia) 

Pentru România urmează meciul de pe teren propriu împotriva Suediei de luni, de la 21:45. 

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