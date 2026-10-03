Concluzie după primele meciuri ale lui Gică Hagi la echipa națională: „Ar fi un gest de lașitate”

Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele trei partide statistica arată îngrozitor: 12 goluri primite și doar trei marcate.

Ionel Dănciulescu, concluzie despre primele meciuri ale lui Gică Hagi la echipa națională

1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și un neverosimil 0-6 cu Polonia sunt rezultatele obținute de echipa națională în primele trei partide. Totuși, duelul de la Varșovia a luat o turnură nefavorabilă în minutul 22, când Radu Drăgușin a primit cartonașul roșu, după o împingere ușoară în careu.

După cele trei partide pierdute, publicul are în cap o singură întrebare: rămâne sau nu Gică Hagi la echipa națională?

Acest subiect a fost abordat și de către Ionel Dănciulescu, care a transmis că nu și-ar dori ca echipa națională să rămână fără selecționer, în condițiile în care Gică Hagi a fost privit la început ca un salvator. Mai mult decât atât, fostul internațional e de părere că demisia ar fi „un gest de lașitate”.

”Eu mi-aș dori să nu plece, dar orice este posibil. Depinde și ce se va întâmpla și în meciul de luni (n.r. cu Suedia). Eu cred că nu va pleca. A venit la echipa națională după mult timp, și-a dorit lucrul acesta enorm. Iubește echipa națională.

Și acum să plece mi se pare un gest de lașitate, din punctul meu de vedere. Toți l-am așteptat pe Gică Hagi ca pe un salvator. Am fost convins că va reuși să repună naționala pe un făgaș bun.

Sper să am din nou entuziasm după meciul de luni. Am rămas și eu surprins de abordarea fiecărei partide până acum”, a spus Ionel Dănciulescu, potrivit Digi Sport.