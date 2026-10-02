România, ADIO și EURO 2028? Misiune infernală după dezastrul din Nations League: cum arată ACUM urnele

România, ADIO și EURO 2028? Misiune infernală după dezastrul din Nations League: cum arată ACUM urnele Nationala
SPORT.RO
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România a fost umilită de Polonia, la Varșovia, scor 0-6, iar tricolorii se îndreaptă spre retrogradarea în Liga C din Nations League și urna a treia din preliminariile EURO 2028.

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Echipa NationalaRomaniaPoloniaPreliminarii EURO 2028EURO 2028Liga NatiunilorUrne preliminarii EURO 2028
Din articol

România, misiune infernală pentru EURO 2028. Cum arată acum urnele

După 1-2 în Suedia, 2-4, acasă, contra Bosniei, România a pierdut clar și duelul din Polonia, scor 0-6. Echilibrul s-a rupt în minutul 22, după o decizie controversată a arbitrului, când Drăgușin a văzut roșu direct, iar Lewandowski a deschis scorul din penalty.

România a devenit echipa cu cele mai multe goluri încasate în această ediție de Liga Națiunilor și, în mare măsură, se poate considera deja retrogradată în Liga C, chiar dacă mai sunt trei meciuri de disputat

În plus, locul 3-4 în grupa de Nations League este sinonim cu urna a treia valorică în preliminariile EURO 2028. Tragerea la sorți este programată pe 6 decembrie, la Belfast.

În prima urnă valorică se vor afla primele 12 echipe din Liga A. În urna a doua vor merge ultimele clasate din grupele Ligii A și locurile 1-2 din grupele Ligii B. România poate da astfel peste cel puțin două adversare de top în drum spre Europeanul din 2028. Spre exemplu, o grupă horror ar putea include campioana mondială Spania și Suedia ori Bosnia, formații care ne-a învins în ultimele zile

Cum arată acum urnele pentru preliminariile EURO 2028

  • Urna 1: Spania, Portugalia, Franța, Grecia, Olanda, Anglia, Belgia, Norvegia, Germania, Italia, Croația, Danemarca.
  • Urna 2: Țara Galilor, Turcia, Serbia, Cehia, Elveția, Suedia, Austria, Ucraina, Bosnia și Herțegovina, Irlanda de Nord, Irlanda, Slovenia.
  • Urna 3: Kosovo, Scoția, Polonia, Ungaria, Georgia, România, Israel, Macedonia de Nord, Slovacia, Albania, Muntenegru, Islanda.
  • Urna 4: Finlanda, Luxemburg, Armenia, Kazahstan, Belarus, Estonia, Insulele Feroe, Cipru, Bulgaria, Letonia, Republica Moldova, San Marino.
  • Urna 5: Malta, Lituania, Azerbaidjan, Gibraltar, Andorra, Liechtenstein.

Cum va funcționa calificarea la EURO 2028

În total, 55 de echipe naționale sunt așteptate să joace în preliminariile EURO 2028. Se vor forma 12 grupe a câte 4 sau 5 echipe. Cele 12 câștigătoare de grupă și cele mai bune 8 ocupante ale pozițiilor secunde se califică direct la turneul final.

Noutatea EURO 2028 este că țările gazdă - Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor - nu au asigurată prezența la turneul final. Totuși, două locuri la turneul final sunt rezervate celor două națiuni gazdă cu cele mai bune rezultate în preliminarii, dar care nu obțin calificarea directă.

Pe lângă cele 12 câștigătoare de grupă, cele mai bune 8 ocupante ale locurilor 2 și locurile rezervate țărilor gazdă, va exista și un play-off în care vor participa ocupantele pozițiilor secunde care nu au obținut calificarea directă și câștigătoarele din Nations League care nu au obținut calificarea din preliminarii. Structura exactă a acestui play-off va fi stabilită în funcție de numărul țărilor gazdă care vor obține calificarea.

Polonia - România 5-0

Foto: IMAGO

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