România, ADIO și EURO 2028? Misiune infernală după dezastrul din Nations League: cum arată ACUM urnele

România, misiune infernală pentru EURO 2028. Cum arată acum urnele

După 1-2 în Suedia, 2-4, acasă, contra Bosniei, România a pierdut clar și duelul din Polonia, scor 0-6. Echilibrul s-a rupt în minutul 22, după o decizie controversată a arbitrului, când Drăgușin a văzut roșu direct, iar Lewandowski a deschis scorul din penalty.

România a devenit echipa cu cele mai multe goluri încasate în această ediție de Liga Națiunilor și, în mare măsură, se poate considera deja retrogradată în Liga C, chiar dacă mai sunt trei meciuri de disputat

În plus, locul 3-4 în grupa de Nations League este sinonim cu urna a treia valorică în preliminariile EURO 2028. Tragerea la sorți este programată pe 6 decembrie, la Belfast.

În prima urnă valorică se vor afla primele 12 echipe din Liga A. În urna a doua vor merge ultimele clasate din grupele Ligii A și locurile 1-2 din grupele Ligii B. România poate da astfel peste cel puțin două adversare de top în drum spre Europeanul din 2028. Spre exemplu, o grupă horror ar putea include campioana mondială Spania și Suedia ori Bosnia, formații care ne-a învins în ultimele zile

Cum arată acum urnele pentru preliminariile EURO 2028