Priorităţile sunt accesul la sport, guvernanţa transparentă şi o contribuţie mai puternică a sportului la educaţie, sănătate şi incluziune.

Comunicarea porneşte de la recunoaşterea sportului ca resursă strategică pentru Uniunea Europeană, cu o contribuţie de 3,4% la PIB-ul UE şi peste 6 milioane de locuri de muncă susţinute.

Roxana Mînzatu: „Este important să existe condiţii de muncă echitabile pentru sportivi, antrenori şi ceilalţi profesionişti din domeniu”

Pentru România, accesul la sport rămâne o provocare majoră. Potrivit Eurobarometrului din 2026, 66% dintre români declară că nu practică niciodată sport sau exerciţii fizice, faţă de 39% la nivelul UE. Procentul a crescut de la 63% în 2022, în timp ce media europeană a scăzut.

Roxana Mînzatu, vicepreşedintă executivă a Comisiei Europene: „Modelul Sportiv European, consolidat în iniţiativa Comisiei Europene de astăzi, are obiectivul de a creşte accesul la activităţi sportive. Acest lucru este important pentru sănătatea şi educaţia Europei. De asemenea, este important să existe condiţii de muncă echitabile pentru sportivi, antrenori şi ceilalţi profesionişti din domeniu”, a declarat Roxana Mînzatu.

Principalele acţiuni ale comunicării:

Investiţii pornind de la nevoile locale. O coaliţie europeană pentru investiţii în sport, prevăzută pentru 2027, va ajuta la identificarea nevoilor de infrastructură şi a posibilităţilor de finanţare publică şi privată.

Mai multă mişcare în viaţa copiilor. Legături mai strânse între sport şi educaţie şi promovarea activităţilor sănătoase în afara ecranelor, în legătură cu iniţiativa Healthy Screens Pledge din pachetul pentru educaţie.

Condiţii mai bune pentru oamenii care lucrează în sport. Consolidarea dialogului dintre angajatori şi reprezentanţii lucrătorilor, inclusiv dincolo de fotbalul profesionist, începând din 2027.

Protecţie împotriva abuzurilor. Un grup de experţi la nivel înalt, prevăzut pentru 2027, va pregăti orientări comune pentru prevenirea abuzurilor, hărţuirii, violenţei şi discriminării în sport.

Mai multă transparenţă în folosirea banilor. Un studiu lansat în 2027 va analiza cum circulă veniturile între sportul de performanţă şi cel de bază şi cât de eficient susţin participarea şi pregătirea tinerilor.

Monitorizarea administrării sportului. Iniţiativa independentă EU Sportwatch, prevăzută pentru 2027, va publica periodic analize şi recomandări privind transparenţa, responsabilitatea şi buna administrare a organizaţiilor sportive.

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