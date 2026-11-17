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La Zenica, de la ora 21:45, România va întâlni Bosnia , în ultimul meci al tricolorilor din 2026. Iar cifrele acestui an ne demonstrează cât de mult a decăzut prima noastră reprezentativă. Nu comparativ cu vremurile în care Generația de Aur făcea furori, ci față de acum doi, trei ani!

Oricât de mult ne-am dori să credem în optimismul selecționerului ﻿ Gheorghe Hagi (61 de ani) , care și-a propus să depășească performanțele Generației de Aur cu naționala de acum, din păcate, ne lovim de o realitate neplăcută și incontestabilă: suntem în cădere liberă, la ora actuală.

Când cortina urmează să cadă peste meciurile naționalei din 2026, bilanțul tricolorilor e de coșmar: 2 victorii, 1 egal, 6 înfrângeri! Practic, am „reușit“ să pierdem 66,6% din partidele disputate, în acest an!

Ca să vedem când a adunat România șase înfrângeri într-un an, trebuie să ne întoarcem până în... 2000! Adică, acum 26 de ani. Dar atunci tricolorii au ajuns la șase partide pierdute și pentru că programul lor a inclus mult mai multe meciuri, comparativ cu 2026. Dacă acum am pierdut șase meciuri din nouă, în 2000, am înregistrat șase înfrângeri în 16 partide. Și, în plus, am avut șase victorii și patru egaluri. Ceea ce ne-a oferit, per ansamblu, un bilanț decent.

Edward Iordănescu și Contra, singurii cu zero înfrângeri

Când ne uităm la cifrele naționalei din ultimul deceniu, observăm că am avut doi ani, 2023 și 2018, în care n-am pierdut niciun meci. Edward Iordănescu a fost ultimul selecționer care a reușit acest lucru, în campania de calificare pentru Euro 2024. Iar în 2018, când am disputat patru amicale și am evoluat în Liga C a Națiunilor, Cosmin Contra a rămas neînvins pe banca primei reprezentative.

Iată cifrele tricolorilor din ultimul deceniu

*2026: 2 victorii, 1 egal, 6 înfrângeri

*2025: 5 victorii, 1 egal, 4 înfrângeri

*2024: 7 victorii, 4 egaluri, 3 înfrângeri

*2023: 6 victorii, 4 egaluri, 0 înfrângeri

*2022: 3 victorii, 2 egaluri, 5 înfrângeri

*2021: 5 victorii ,2 egaluri, 5 înfrângeri

*2020: 3 victorii, 2 egaluri, 3 înfrângeri

*2019: 4 victorii, 2 egaluri, 4 înfrângeri

*2018: 7 victorii, 3 egaluri, 0 înfrângeri

*2017: 4 victorii, 2 egaluri, 3 înfrângeri

*2016: 3 victorii, 5 egaluri, 5 înfrângeri

Borna neagră atinsă de Răzvan Lucescu, în 2010

Anul 2026, pe lângă faptul că ne-a adus foarte multe înfrângeri, ne-a oferit și foarte puține motive de bucurie. Pentru că am câștigat doar două partide din cele nouă disputate până acum.

Ca să vedem când a adunat naționala mai puține victorii, trebuie să ne întoarcem până în 2010. Atunci, cu Răzvan Lucescu selecționer, România a înregistrat un singur succes, 3-0 cu Hondurs într-un amical. În rest, am avut cinci înfrângeri și trei egaluri.

Rezultatele României din 2026

*14 noiembrie: România – Polonia 2-1 (Nations League)

*5 octombrie: România – Suedia 0-1 (Nations League)

*2 octombrie: Polonia – România 6-0 (Nations League)

*28 septembrie: România – Bosnia 2-4 (Nations League)

*25 septembrie: Suedia – România 2-1 (Nations League)

*6 iunie: România – Țara Galilor 2-1 (Amical)

*2 iunie: Georgia – România 1-1 (Amical)

*31 martie: Slovacia – România 2-0 (Amical)

*26 martie: Turcia – România 1-0 (Baraj CM 2026)