Cele două reprezentative s-au întâlnit pe ”PGE Narodowy”, în Varșovia, în etapa a treia din noua ediție UEFA Nations League. La capătul celor 90 de minute, polonezii s-au impus cu 6-0 și au înregistrat toate cele trei puncte.

Ungurii au descris într-un singur cuvânt naționala României după umilința cu Polonia: ”Așa a fost apărarea lor!”

După meci, și presa din Ungaria a reacționat în urma celor șase goluri primite de selecționata lui Gheorghe Hagi. Jurnaliștii maghiari au descris în termeni duri evoluția tricolorilor din apărare.

”Apărarea României, distrusă”, a scris publicația Nemzetisport.hu.

În a treia rundă din UEFA Nations League, naționala Ungariei a obținut prima victorie din Grupa 2 a urnei valorice ”B”, cu Georgia (1p), scor 1-0 la Budapesta, pe ”Puskas Arena”. Maghiarii sunt pe trei cu patru puncte acum, în spatele Irlandei de Nord (7p) și Ucrainei (4p).

Cea mai dură reacție după Polonia - România: ”Săracul! Așa de slab nu l-am văzut niciodată! De asta nu prinde niciun transfer!”

La Matinalul VOYO SPORT LIVE de pe VOYO SPORT 1, moderatorul Andrei Grecu i-a avut invitați pe fostul rapidist Robert Niță și pe fostul internațional român Bogdan Lobonț, care au discutat despre confruntarea României cu Polonia din UEFA Nations League.

Robert Niță a avut un discurs dur la adresa naționalei și a pus sub semnul întrebării nivelul real al tricolorilor. Fostul rapidist l-a luat, ulterior, în colimator pe Andrei Rațiu, fotbalistul lui Rayo Vallecano, despre care s-a scris în vară că ar fi putut ajunge la Fulham, în Premier League, dar și că a fost dorit de FC Barcelona.

”E un meci special, la nivelul ăsta când joci în inferioritate numerică se vede. Nu în halul ăsta, este adevărat. Din păcate, altă lecție umilitoare. E o echipă națională care pare că indiferent ce face, indiferent de formulă și indiferent de ce se întâmplă... Pare că nu poate să se țină după nimeni. Nu că nu poate bate pe nimeni! Îl criticam pe selecționer după al doilea meci că a schimbat mulți titulari și că trebuie să joace ăia buni.

Păi, uite, intră cam cel mai bun 11, nu? Cu un Rațiu atotlăudat care prinde o seară de coșmar, săracul. Aseară am văzut și de ce e doar acolo (n.r. la Rayo) și nu face pasul mai departe. L-a luat la viteză băiatul ăla, îi ia fața... Dar ușurința cu care îl depășește în cinci metri... Rațiu nu a putut nici măcar să se țină după el. Eu nu l-am văzut atât de slab niciodată! Atât de depășit!

Vedem un Drăgușin lăudat, cu minute... Că aseară au jucat cei cu minute, cei din campionate de top. Uite că ăsta e nivelul! Nu e de șase, că a fost disputat în inferioritate numerică, dar cam asta e realitatea, că nu mai putem bate pe nimeni.

Iar aseară au jucat Rațiu, Man, Drăgușin, au jucat cam toți!”, a spus Niță.

Dezastru total pentru echipa națională în Polonia

La finalul primei reprize, tabela arăta doar 1-0 în favoarea Poloniei, după penalty-ul transformat de Lewandowski și eliminarea lui Radu Drăgușin, dar totul s-a schimbat în actul secund, când echipa lui Urban a marcat pe bandă rulantă.

Lewandowski a făcut dubla în minutul 47, iar scorul a devenit 3-0 în minutul 49, când Virgil Ghiță a trimis în propria poartă. Zielinski a făcut 4-0 în minutul 62, iar Bednarek a marcat pentru 5-0 în minutul 66. Scorul final a fost stabilit în minutul 86, când Lewandowski a făcut hat-trick-ul.