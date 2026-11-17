„Tricolorii” întâlnesc Bosnia și Herțegovina pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica, după victoria obținută în fața Poloniei, scor 2-1, pe Arena Națională.

Partida are o miză importantă pentru echipa pregătită de Gheorghe Hagi. Bosnia și-a asigurat deja locul secund în Grupa B4 și calificarea la barajul de promovare în Liga A. În schimb, România trebuie să evite ultima poziție, care ar trimite-o la barajul pentru menținerea în Liga B, cu riscul retrogradării în Liga C.

Bosnia este favorită la casele de pariuri

Casele de pariuri o văd pe Bosnia drept favorită în duelul de la Zenica. Gazdele au o cotă de 2,12 pentru victorie, în timp ce un succes al României este cotat la 3,25. Egalul are o cotă de 3,60.

În privința marcatorilor, Ermedin Demirovic este principalul favorit să înscrie în orice moment al partidei, cu o cotă de 2,77. Pentru un gol care să deschidă scorul, atacantul bosniac are o cotă de 6,50.

Daniel Bîrligea este următorul pe lista favoriților. Atacantul României are o cotă de 3,00 să înscrie oricând și de 7,00 pentru a marca primul gol al întâlnirii.