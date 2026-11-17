Numit pe banca tehnică a „câinilor” la 1 iulie 2026, portughezul a adunat 10 victorii, trei remize și două înfrângeri în primele 15 etape din Superliga. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru ProTV (SPORT.RO), tehnicianul a vorbit despre strategia de transferuri și obiectivele clubului.
„Durează ca să construiești ceva. Dacă schimbi jucătorii, nu contează dacă sunt foarte buni sau nu, nu vor ști ce vreau pentru acea poziție. Și cu asta iar ne va lua timp și campionatul se va termina. O să fiu fericit ca la finalul campionatului să își îmbunătățească viața”, a spus Nuno Campos.
Nuno Campos vrea calificarea în cupele europene
Aflat pe locul 2 în clasament, cu 33 de puncte și un golaveraj de 32-11, la egalitate cu liderul Universitatea Craiova, antrenorul lusitan consideră că prezența în competițiile continentale este obligatorie pentru gruparea bucureșteană. „Cred că Dinamo ar fi trebuit să joace în Europa de mulți ani. Prin dimensiunea pe care o are clubul, devine obligatoriu. Trebuie să înțelegem că suntem la Dinamo și nu putem sta aici să ne batem la mijlocul clasamentului”, a transmis fostul secund de la FC Porto, Șahtior Donețk și AS Roma.
Pentru Dinamo urmează partida de pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, programată pe 21 noiembrie, de la ora 20:30, urmată de două confruntări în deplasare cu Universitatea Craiova: pe 30 noiembrie în campionat și pe 3 decembrie în Cupa României. În actuala stagiune, Nuno Campos a înregistrat o medie de 2,29 puncte pe meci în toate competițiile, având și două victorii din două în Cupă.