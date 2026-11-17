Numit pe banca tehnică a „câinilor” la 1 iulie 2026, portughezul a adunat 10 victorii, trei remize și două înfrângeri în primele 15 etape din Superliga. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru ProTV (SPORT.RO), tehnicianul a vorbit despre strategia de transferuri și obiectivele clubului.

„Durează ca să construiești ceva. Dacă schimbi jucătorii, nu contează dacă sunt foarte buni sau nu, nu vor ști ce vreau pentru acea poziție. Și cu asta iar ne va lua timp și campionatul se va termina. O să fiu fericit ca la finalul campionatului să își îmbunătățească viața”, a spus Nuno Campos.