Întrebat cât de importantă este victoria pentru Gică Hagi , fostul portar a vorbit despre încrederea pe care o poate recâștiga echipa după rezultatele din septembrie și octombrie, când a pierdut toate meciurile.

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Bogdan Lobonț, despre victoria cu Polonia

„E importantă, pentru că ceea ce s-a întâmplat în octombrie, cu siguranță, a apăsat foarte mult pe băieți și pe toți cei care fac parte din grupul echipei naționale. Dar victoria asta e importantă fiindcă îți aduce încredere, îți dă altă doză de entuziasm”, a spus Lobonț, la VOYO SPORT LIVE.

Hagi a preluat naționala pe 20 aprilie. Înaintea victoriei din 14 noiembrie, România pierduse toate cele patru meciuri din grupa Ligii B. Eșecurilor din septembrie, un 1-2 în Suedia (1-2) și un 2-4 acasă cu Bosnia-Herțegovina, le-au urmat cele din octombrie, 0-6 în Polonia și cu 0-1 acasă, contra Suediei.

„M-am bucurat enorm când am văzut că am făcut 2-0 imediat. Am tremurat puțin când am văzut că e 2-1, dar sunt fericit că au reușit să câștige băieții”, a mai spus Lobonț, care a urmărit meciul în format live text, fiind prezent sâmbătă seară la dineul oficial.

Pentru România urmează partida cu Bosnia-Herțegovina de pe stadionul Bilino Polje din Zenica, ultima pentru „tricolori” în această grupă (B4) a Ligii Națiunilor. România ocupă în acest moment ultima poziție, cu trei puncte, unul mai puțin decât Polonia, care întâlnește Suedia în ultima etapă.