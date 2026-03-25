Americanii n-au niciun dubiu: New York Times dă rezultatul pentru Turcia - România, în play-off-ul Cupei Mondiale

Învingătoarea din duelul Turcia - România va înfrunta în deplasare finala barajului cu câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo. Ultimul act al play-off-ului este programat marți, 31 martie, de la ora 21:45.
New York Times: "Turcia ar trebui să câștige destul de lejer contra României"
Cele mai multe publicații internaționale o dau ca favorită clară pe Turcia la duelul cu România. Printre ele se numără și New York Times, americanii anticipând o calificare "destul de lejeră". Printre argumentele americanilor se numără generația foarte talentată a naționalei lui Vincenzo Montella și rezultatele mai degrabă modeste ale României în preliminariile Cupei Mondiale.
"Poate că, în momentele sale mai ambițioase, selecționerul Vincenzo Montella s-a gândit că ar putea termina peste campioana Europei, Spania, în grupa E, însă, realist vorbind, un loc secund era cel mai bun rezultat la care putea spera. În afară de acel 0-6 suferit acasă în fața Spaniei, în septembrie, Turcia a evoluat cam la nivelul așteptărilor în celelalte meciuri și va intra în play-off-urile UEFA ca favorită pe ruta C.
Ar fi cu adevărat mare păcat ca această generație extrem de talentată să nu ajungă la Cupa Mondială. Tinerii spectaculoși Arda Güler, Kenan Yıldız și Can Uzun, alături de jucători ceva mai experimentați precum Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz și Kerem Aktürkoğlu, formează un grup foarte promițător, cu condiția ca Montella să găsească formula potrivită pentru a scoate maximum de la ei.
România este o altă echipă prezentă aici datorită Ligii Națiunilor. Rezultatele lor din preliminariile Cupei Mondiale nu sugerează că vor merge mult mai departe de această semifinală. Au încheiat la șase puncte în spatele câștigătoarei grupei H, Austria, în ciuda unei victorii surprinzătoare împotriva acesteia în octombrie, însă remiza cu Cipru, 2-2, cu o lună înainte, arată că aceasta nu este echipa României din alte vremuri
Turcia ar trebui să câștige acest meci destul de lejer", scrie New York Times.
Slovacia, considerată adversara Turciei în finală
New York Times anticipează că finala play-off-ului de pe ruta C va fi între Slovacia și Kosovo.
"Perspectiva ca naționala statului Kosovo să ajungă la Cupa Mondială este una incredibil de romantică, având în vedere că nici măcar nu era o națiune fotbalistică oficială în urmă cu un deceniu. A fost un drum lung până la recunoaștere pentru o țară care a făcut parte din fosta Iugoslavie, presărat cu numeroase dezamăgiri, obstacole și manevre politice, însă de la recunoașterea sa de către FIFA, în 2016, a reușit să se ridice mult peste statutul său.
Au ajuns în play-off-ul pentru EURO 2024 și au promovat anul trecut în Liga B, al doilea eșalon al Ligii Națiunilor, apoi au profitat de prăbușirea Suediei pentru a termina pe un onorabil loc doi în spatele 'mașinăriei de calificare' numită Elveția, în grupa lor de calificare la Cupa Mondială. Chiar și ținând cont de forma slabă a suedezilor, faptul că i-au învins de două ori rămâne remarcabil.
Totuși, oricât de mult ar atrage simpatia publicului neutru, calificarea pe acest traseu pare puțin probabilă.
Slovacia vizează doar a doua sa participare la Cupa Mondială ca națiune independentă, însă evoluțiile din faza grupelor sugerează că ar trebui să treacă de acest duel. Nimeni nu se aștepta să termine peste Germania în Grupa A, iar acest lucru nu s-a întâmplat, încheind pe locul doi în urma ei, dar victoria cu 2-0 în fața cvadruplei campioane mondiale, în septembrie, va rămâne una dintre cele mai importante din istoria lor. Înfrângerea cu 2-0 în Irlanda de Nord, o lună mai târziu, a fost un pas greșit, însă 'romanticii' vor fi probabil dezamăgiți după această semifinală", a mai scris New York Times.
Ultimul meci la Istanbul a fost o victorie a României în preliminariile CM 2014
După 1990 avem două confruntări în capitala Turciei.
Prima dintre ele, tot cu caracter amical, a fost câștigată de gazde cu 2-0, în 2010.
Iar a doua, în preliminarii de Mondial 2014, adjudecată de noi cu 1-0 în 2012, cu gol marcat de Gicu Grozav.