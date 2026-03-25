Americanii n-au niciun dubiu: New York Times dă rezultatul pentru Turcia - România, în play-off-ul Cupei Mondiale

Învingătoarea din duelul Turcia - România va înfrunta în deplasare finala barajului cu câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo. Ultimul act al play-off-ului este programat marți, 31 martie, de la ora 21:45.

New York Times: "Turcia ar trebui să câștige destul de lejer contra României"

Cele mai multe publicații internaționale o dau ca favorită clară pe Turcia la duelul cu România. Printre ele se numără și New York Times, americanii anticipând o calificare "destul de lejeră". Printre argumentele americanilor se numără generația foarte talentată a naționalei lui Vincenzo Montella și rezultatele mai degrabă modeste ale României în preliminariile Cupei Mondiale.

"Poate că, în momentele sale mai ambițioase, selecționerul Vincenzo Montella s-a gândit că ar putea termina peste campioana Europei, Spania, în grupa E, însă, realist vorbind, un loc secund era cel mai bun rezultat la care putea spera. În afară de acel 0-6 suferit acasă în fața Spaniei, în septembrie, Turcia a evoluat cam la nivelul așteptărilor în celelalte meciuri și va intra în play-off-urile UEFA ca favorită pe ruta C.

Ar fi cu adevărat mare păcat ca această generație extrem de talentată să nu ajungă la Cupa Mondială. Tinerii spectaculoși Arda Güler, Kenan Yıldız și Can Uzun, alături de jucători ceva mai experimentați precum Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz și Kerem Aktürkoğlu, formează un grup foarte promițător, cu condiția ca Montella să găsească formula potrivită pentru a scoate maximum de la ei.

România este o altă echipă prezentă aici datorită Ligii Națiunilor. Rezultatele lor din preliminariile Cupei Mondiale nu sugerează că vor merge mult mai departe de această semifinală. Au încheiat la șase puncte în spatele câștigătoarei grupei H, Austria, în ciuda unei victorii surprinzătoare împotriva acesteia în octombrie, însă remiza cu Cipru, 2-2, cu o lună înainte, arată că aceasta nu este echipa României din alte vremuri

Turcia ar trebui să câștige acest meci destul de lejer", scrie New York Times.