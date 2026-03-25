România înfruntă Turcia, joi, de la ora 19:00 , la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.

, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială. Învingătoarea din duelul Turcia - România va înfrunta în deplasare finala barajului cu câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo. Ultimul act al play-off-ului este programat marți, 31 martie, de la ora 21:45.

Mircea Lucescu: "Drăgușin și Burcă se întâlnesc pentru prima dată după un an"

Unul dintre semnele de întrebare referitoare la primul 11 al României este reprezentat de fundașul central care va sta lângă Radu Drăgușin.

Cu 24 de ore înainte de meci, Mircea Lucescu a făcut o declarație care pare să indice că al doilea fundaș central va fi Andrei Burcă (32 de ani).

În privința stoperului de la Yunnan Yukun există o oarecare incertitudine, având în vedere că a disputat doar 3 meciuri oficiale în 2026 - campionatul din China începând în martie.

"Timpul a fost scurt, cu multe probleme avute în toată perioada, cu accidentări, schimbări de cluburi, cu jucători care au jucat puţin. După atât timp, pentru prima dată după un an, se întâlnesc Drăguşin cu Burcă. Au fost şi alte situaţii, dar am avut o perioadă dificilă.

Acum se pare că se reîncheagă echipa, că la nivelul ăsta vorbeşti despre o echipă. Mental, jucătorii noştri au fost atenţi şi sperăm că vor fi într-o formă foarte bună formă sportivă", a spus Mircea Lucescu, într-un interviu acordat pentru Prima Sport.

Drăgușin și Burcă au jucat ultima dată împreună pe 15 noiembrie 2024, la România - Kosovo (3-0 la masa verde). Ulterior, fundașul lui Tottenham a suferit o accidentare gravă la genunchi care l-a ținut departe de gazon aproape un an.

Pentru postul de fundaș central, alte variante din lotul convocat de Mircea Lucescu sunt Virgil Ghiță (Hannover), Adrian Rus (Universitatea Craiova) și Andrei Coubiș (U Cluj).

Lotul României pentru play-off-ul CM 2026

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin, conferință înainte de Turcia - România