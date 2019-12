"Nu il vedeam pe Mirel antrenor." Ce spune MM Stoica despre numirea lui Radoi ca selectioner

Mirel Radoi va conduce Romania in drumul spre Euro 2020.

Mihai Stoica a vorbit despre numirea lui Radoi ca selectioner al Romaniei si despre meciul cu Islanda. Pentru a se califica la Euro 2020, tricolorii trebuie sa ii invinga pe islandezi in deplasare si apoi vor juca finala impotriva castigatoarei dintre Ungaria si Bulgaria. In caz ca vor trece de Islanda, ultimul meci il vor disputa tot in deplasare.

"Mirel Radoi, mai ales in contextul actual era singura varianta. Daca aveam porniri sa critic jocul nationalei si am avut si motive...sunt convins ca nu voi mai avea motive. Am mare incredere ca Mirel va duce echipa nationala la turneul final... e putin diletantism cand vorbim de turneul final cand suntem in semifinala si jucam in deplasare. Asta cu deplasarea nu este neaparat un dezavantaj pentru ca presiune e pe Islanda, avand in vedere ultimele rezultate ale insularelor. E favorita Islanda, asa am ajuns, dar asta e realitatea: baietii care bat din palme cu rudele lor in tribuna sunt favoriti.

Mirel are inteligenta necesara de a converti aceasta situatie intr-un avantaj, stie ce sa le ceara jucatorilor. Ii urez sa aiba toti jucatorii valizi in frunte cu Chiriches.", a spus Mihai Stoica pentru sport.ro.

Mihai Stoica il vedea pe Radoi pe o functie similara lui, de manager, nu de antrenor

"Il vedeam mai mult nu stiu, nu cred in chestia cu zodiile sub nicio forma, dar ca om parca ma vedeam pe mine. Tocmai de aceea ma gandeam ca poate va ajunge sa ocupe o functie similara cu cea pe care o ocupam eu la momentul ala. Dupa aia apropierea de Oli (Olaroiu) cred ca l-a convins, l-a determinat sa aleaga meseria asta si cred ca a fost inspirat cand a facut-o. Mirel este unul dintre putinii oameni de fotbal, nu neaparat antrenori cu care poti sa abordezi orice subiect, legat de fotbal, bineinteles. Este un om care se uita la fotbal si traieste pentru fotbal 24 din 24, 7 din 7.

Haideti sa-i tinem pumnii... a inceput o meserie noua. Nu are nicio legatura meseria de antrenor cu cea de selectioner. Clar va antrena pentru ca meseria de selectioner este pentru cei care nu sufera daca nu antreneaza in fiecare zi. Era imposibil sa refuze asemenea oportunitate asa cum a fost imposibil si pentru Razvan Lucescu la momentul lui. Seamana mult si cu Razvan Lucescu, chiar daca a fost o relatie contondenta intre Steaua si Razvan Lucescu pe vremuri Insa ei au avut un raport fantastic atunci cand el era jucator si Razvan selectioner. Va antrena cu certitudine un club si de ce nu, va ajunge din nou sa antreneze Steaua.

Radoi si Lucescu sunt antrenorii cu cele mai bune rezultate in acest an 2019.

Razvan nu are competitor. Razvan a castigat campionatul cu PAOK impotriva lui Olympiakos", a mai spus