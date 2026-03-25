Mircea Lucescu a avertizat că Arda Guler, mijlocașul ofensiv al lui Real Madrid, nu este singurul pericol al reprezentativei Turciei.

Mircea Lucescu, analiză înainte de Turcia - România

Selecționerul României i-a nominalizat, printre alții, și pe Yildiz și Demiral, subliniind importanța jocului colectiv în fotbal. „Il Luce” a vorbit, de asemenea, la superlativ despre selecționerul Vincenzo Montella și despre legendarul Fatih Terim.

„Nu e vorba doar de Guler. Într-adevăr, e o figură emblematică pentru Turcia acum. Dar mai sunt Yildiz, Demiral și alții. Sunt jucători tineri turci, care au reușit să ajungă la echipe puternice și dau valoare naționalei. Guler e un jucător deosebit, dar și el depinde foarte mult de ceilalți. Fotbalul se joacă 11 contra 11. Toți trebuie să participe și să fie pregătiți.

Respect echipa Turciei. Am cuvinte extraordinare pentru Montella, pe care îl cunosc de foarte mult timp, a debutat ca antrenor împotriva lui Șahtior și am rămas în relații foarte bune.

Lucescu: „Am un respect extraordinar și pentru Fatih Terim”

Am un respect extraordinar și pentru Fatih Terim, care a adus fotbalul turcesc spre fotbalul profesionist vest-european, un tip cu totul deosebit pentru care tot fotbalul turc ar trebui să fie recunoscător. El a adus și jucători români în campionatul Turciei, care au ajutat enorm ca fotbalul turcesc să crească.

Lucrurile s-au mai schimbat de atunci, dar Turcia e o echipă valoroasă, precum cea a României. Am avut niște ghinioane cu accidentările jucătorilor, dar eu cred în jucătorii mei și în talentul lor”, a declarat Mircea Lucescu, la conferința de presă premergătoare duelului Turcia - România.

La finalul lunii martie vor avea loc meciurile din play-off-ul Cupei Mondiale 2026, turneu final găzduit de SUA, Mexic și Canada.

Mâine, 26 martie, naționala României va disputa semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beșiktaș Park, de la ora 19:00.

În cazul unei victorii, tricolorii vor juca finala play-off-ului, tot în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marți, 31 martie, de la 21:45.

Lotul României pentru play-off-ul CM 2026:

PORTARI - Ionuț Radu (Celta Vigo, 7/0), Marian Aioani (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (CFC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (CSU Craiova, 0/0)

FUNDAȘI - Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, 36/2), Deian Sorescu (Gaziantep FK, 23/0), Radu Drăgușin (Tottenham, 27/1), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, 44/1), Virgil Ghiță (Hannover 96, 8/1), Adrian Rus (CSU Craiova, 22/1), Andrei Coubiș (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor Bancu (CSU Craiova, 50/2), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt, 1/0)

MIJLOCAȘI - Vladimir Screciu (CSU Craiova, 6/0), Vlad Dragomir (Pafos FC, 5/0), Răzvan Marin (AEK Atena, 72/12), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, 84/15), Florin Tănase (FCSB, 26/5), Ianis Hagi (Alanyaspor, 51/8), Dennis Man (PSV, 43/11), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor, 33/5), Claudiu Petrila (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan Baiaram (CSU Craiova, 2/1)

ATACANȚI - Daniel Bîrligea (FCSB, 7/2), David Miculescu (FCSB, 6/0), Marius Coman (UTA Arad, 0/0)