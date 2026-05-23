Golgheterul Superligii, pe picior de plecare la un ”gigant” din străinătate: ”Aproximativ un milion de euro!”

După ce au rămas și fără titlu, și fără Cupa României, dar cu o calificare în Europa League, ”Șepcile Roșii” se vor descurca la meciul cu Dinamo fără unul dintre cei mai importanți jucători.

Având în vedere că meciul nu mai are nicio miză, cei de la U Cluj i-au permis lui Jovo Lukic să absenteze de la partida cu Dinamo pentru a se menaja înaintea Cupei Mondiale din această vară. Atacantul a fost selecționat în lotul Bosniei de către Sergej Barbarez și și-ar putea face apariția la turneul final.

La jumătatea lunii aprilie, Jovo Lukic, atacant cotat la 1,5 milioane de euro, a semnat prelungirea contractului cu U Cluj până în 2029. Decizia a venit la puțin timp după ce s-a aflat că fotbalistul ar fi pe lista lui Beșiktaș. Din acel moment, nu s-a mai auzit nimic despre planurile turcilor, însă presa din Bosnia vine cu noi informații.

Bosniacii sunt convinși că, deși Jovo Lukic și-a prelungit contractul cu U Cluj, nu este sigur faptul că acesta va continua să joace în România și spun că atacantul are toate șansele să plece în această vară. Cei de la Sportske.ba susțin că Beșiktaș este în continuare interesată de transferul lui Jovo Lukic și în ultimele săptămâni au luat în considerare să trimită o ofertă concretă pentru jucătorul de la Universitatea Cluj.

Scouterii turci ar fi fost prezenți pe ”Ion Oblemenco” la finala de titlu dintre Universitatea Craiova și U Cluj, partidă câștigată de olteni cu scorul de 5-0. Chiar dacă nu au văzut prea multe din partea lui Lukic, cei de la Beșiktaș sunt dispuși să plătească aproximativ un milion de euro în schimbul fotbalistului bosniac.