Emoții mari la FCSB înaintea barajului cu FC Botoșani: ”Dacă îți tremură genunchii, n-ai nicio șansă!”

Gigi Becali s-a arătat convins de faptul că echipa sa nu va întâmpina probleme la baraj, însă Mihai Stoica nu este de aceeași părere. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB susține că nu o consideră favorită certă pe FCSB la meciul cu FC Botoșani, iar întreg sezonul a demonstrat faptul că în fotbal se poate întâmpla orice.

Oficialul roș-albaștrilor spune că, deși consideră că FCSB are toate capacitățile necesare pentru a trece de FC Botoșani, nu poate scoate din calcul o surpriză neplăcută. De altfel, Mihai Stoica l-a contrazis pe Gigi Becali și a transmis că în astfel de meciuri nu valoarea unui fotbalist este cea mai importantă, ci de bărbăția de care acesta dă dovadă pe teren.

”Dinamo va juca barajul cu câștigătoarea dintre noi și FC Botoșani. Ieri se gândea cineva că Petrolul pierde 5-1 acasă și scapă de baraj pentru că Farul nu poate să facă egal cu Metaloglobus? Au fost niște surprize în Europa anul ăsta colosale. De aceea nu spun că am trecut de Botoșani, pentru că acolo nu mai joacă valoarea. Gigi zice că joacă valoarea, că valoarea tot timpul primează. Nu e adevărat. Primează bărbăția, primează stăpânirea de sine.

Dacă poți să tratezi meciul ăla ca pe un meci normal, ești bărbat, ești mare, ești șmecher. Dacă îți tremură genunchii, n-ai nicio șansă. În următoarele zile focusul este pe barajul cu Botoșani. Iar după aia, să sperăm că o să mai avem un meci. Și cred cu convingere că suntem în stare să trecem de Botoșani, chiar și după finalul acestui sezon atât de ciudat. Marius este al patrulea antrenor anul ăsta. Avem șansa să reparăm, să ne cosmetizăm sezonul. Dacă noi am merge în Europa, ar însemna încă un an în care noi mergem și Dinamo și Rapid stau acasă, ceea ce este important pentru suporterii noștri”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.