"Nu au experienta necesara pentru nivelul asta!" Un fost selectioner ii analizeaza pe Mirel Radoi si Adrian Mutu

Victor Piturca a vorbit despre noii selectioneri ai nationalei mare si ai nationalei U21 a Romaniei.

Fostul selectioner al Romaniei a vorbit despre cei pe care i-a antrenat, Mirel Radoi si Adrian Mutu, care au fost numiti selectionerii nationalelor Romaniei.

Victor Piturca ii vede potriviti pe cei doi pentru provocarile cu care se vor confrunta pe banca nationalelor.

"Daca s-a mers pe linia asta eu zic ca e bine, in continuare. Amandoi nu au experienta necesara pentru nivelul asta. Ma gandesc la Mirel Radoi, insa am mare incredere in el, pentru ca a preluat nationala de tineret, nu a schimbat mare lucru si bine a facut, si a ajuns la echipa nationala de tineret acolo unde stim cu totii ca a ajuns. Deci are mare calitate de antrenor.

Mutu, parerea mea este ca i se potriveste ca o manusa lotul de tineret, pentru ca este un baiat inteligent. Acum deja a capatat o experienta, s-a lovit si el de anumite lucruri si cred ca poate face lucruri bune. Acum depinde numai si numai de ei, stiu ca nu este usor, din contra, e foarte greu, insa asta este viata", a declarat Victor Piturca pentru Telekom Sport.