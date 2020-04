Arma secreta a lui Mirel Radoi! Omul care va duce mentalul fotbalistilor la un alt nivel: "Mergem sa castigam si sa ne calificam!"

Romania va intalni Islanda in semifinalele play-off-ului pentru Euro in septembrie. Meciul va fi in direct la PRO TV.

Mirel Radoi are alaturi de el la nationala mare o arma secreta. Este vorba despre Silviu Ionita, psihologul tricolorilor U21, cu care Mirel Radoi reusea sa ajunga pana in semifinalele Campionatului European U21 din 2019.

Una din cheile succesului ale echipei senzationale de la acel Euro a fost atitudinea de invingatori a jucatorilor.

Silviu Ionita l-a urmat pe Mirel Radoi la nationala mare si spune ca atitudinea pe care tricolorii au aratat-o cu U21 va fi implementata si la nationala mare.

"Intre mine si selectioner exista o relatie de respect reciproc, atat la nivel uman, cat si profesional. Eu ofer toate informatiile, sugestiile, observatiile, propunerile catre el, iar el ia decizia pentru ca este antrenorul principal.

Suntem preocupati de starea fizica, mentala, tehnico-tactica a jucatorilor nostri. Exista un plan conceput, discutat pe care sa-l implementam ca sa oferim acest suport online, telefonic sau chiar prin mesaje jucatorilor nostri astfel incat sa treaca mai usor peste aceasta perioada dificila pentru toti.

Chiar daca meciurile de baraj au fost amante, atitudinea cu care le vom aborda va ramane aceeasi. Mergem sa castigam si sa ne calificam la Campionatul European. Atitudinea pe care am aratat-o cu U21 o vom implementa si la nationala mare. Cand se discuta despre posibile tensiuni intre generatii, acest lucru este normal. Asa cum intr-o familie exista frati mai mari si mai mici si fiecare considera ca e mai indreptatit pentru anumite lucruri sau altele", a spus Silviu Ionita pentru Telekom Sport.

Islanda - Romania este programat in luna septembrie, iar partida va fi transmisa in direct la PRO TV. Castigatoarea din semifinale, o va intalni in actul final pe invingatoarea dintre Ungaria si Bulgaria, in lupta pentru un loc la Euro.