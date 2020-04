Debutul lui Mirel Radoi pe banca Romaniei ar putea avea loc abia in 2021! Vicepresedintele FIFA nu crede in reluarea competitiilor in acest an

Jocurile Romaniei din acest an ar putea fi amanate.

Dupa ce meciurile din barajul pentru EURO 2020 au fost amanate, la fel ca si turneul final, iar meciurile din toamna din grupele Nations League sunt sub semnul intrebarii, FIFA anunta, prin intermediul vicepresedintelui Victor Montagliani, ca toate partidele internationale ar putea fi amanate pentru anul viitor.

"Campionatele interne rămân o prioritate. Daca fotbalul va primi unda verde, ma indoiesc ca primele meciuri vor fi cu spectatori in tribune. Nu vad cum s-ar intampla asta. Cred ca va fi un risc masiv.

Mai mult, daca echipele vor fi nevoite sa calatoreasca in afara granitelor, va fi o mare problema. Cel mai important este ca toate competitiile interne sa poata fi incheiate in acest an", a spus Montagliani, citat de Independent

Astfel, Mirel Radoi, numit antrenor principal al nationalei Romaniei dupa demiterea lui Cosmin Contra, ar putea sa mai astepte pana sa debuteze pe banca "tricolorilor".