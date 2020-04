"Pot deveni urmatoarea Generatie de Aur!" Cel care a creat super-nationala lui Radoi anunta cine poate rescrie istoria 

Fostul selctioner al nationalei de tineret a Romaniei inaintea lui Mirel Radoi a vorbit despre noua generatie de fotbalisti.

Daniel Isaila a fost cel care i-a adus in prim-plan la nationala de tineret pe jucatorii care urmau sa devina eroi la Campionatul European U21 din 2019 sub comanda lui Mirel Radoi.

Intr-un interviu pentru AntenaSport, fostul selectioner il sfatuieste pe Mirel Radoi, actualul selectioner al nationalei mari sa aiba incredere in jucatorii tineri, care au dus nationala U21 pana in semifinalele turneului.

"Le-am spus-o de la inceput ca pot deveni urmatoarea Generatie de Aur. Putem sa renuntam la o calificare, doua si sa facem o intinerire. Ne trebuie si multa sansa, inspiratie.

La echipa nationala nu are nimeni rabdare, oricine vine vrea rezultate imediat. E mai greu. Avem capacitatea si avem jucatori talentati, putem sa o facem si direct, dar ne trebuie si foarte multa sansa, inspiratie si rabdare. Noi, romanii, nu prea avem rabdare.

Mirel are un entuziasm fantastic, are pasiunea in sange, nu are grija sa se gandeasca la partea financiara. Se concentreaza doar la profesia lui", a declarat Daniel Isaila pentru Antena Sport.

Daniel Isaila a fost selectionerul nationalei de tineret a Romaniei din decembrie 2016 pana in iunie 2018, cand a fost preluata de Mirel Radoi. Isaila a semnat cu Al-Hazm din Arabia Saudita, de unde a plecat in luna ianuarie a acestui an, dupa doi ani.