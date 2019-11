Mirel Radoi, despre revenirile lui Budescu si Alibec: "Nu stiu la ce se gandeste Cosmin". Ce spune despre absenta lui Ionut Radu 

Romania U21 - Finlanda U21 este in direct joi, 14 noiembrie, de la 20.00 la PRO X.

Nationala lui Radoi se pregateste pentru dubla cu Finlanda U21 si Irlanda de Nord U21. Aflat in cantonament cu "tricolorii mici", Mirel Radoi a vorbit despre nationala mare si alegerile lui Cosmin Contra in ceea ce priveste lotul.

"Nu ma asteptam sa nu fie convocat Radu, dar e clar ca in momentul asta Cosmin decide, el are argumentele lui pro si contra. Nu stiu daca merge pe experienta, probabil au fost foarte apreciate evolutiile celorlalti portari, mai mult decat a lui Radu.

Nu stiu la ce se gandeste Cosmin, in ce sistem ii poti integra pe Alibec si Budescu. Cum te aperi, pentru ca e clar ca in momentul in care joci cu ei, iti asumi niste riscuri pe faza defensiva. Sunt jucatori carora le place jocul ofensiv si cand sunt in posesia mingei. Cred ca o sa avem initiativa si vom incepe agresiv pentru ca este singura sansa de a castiga.

Nu avem nimic de pierdut, sansele noastre sunt minim 4 puncte. Cred ca ne va fi mai usor sa castigam cu Suedia, decat cu Spania. Daca faci egal cu Suedia, sa te duci sa castigi in Spania, nu e imposibil, dar e aproape imposibil.

Din punct de vedere ofensiv, Norvegia mi s-a parut mult mai buna decat Suedia. Suedia are un joc mult mai bun defensiv", a declarat Mirel Radoi.