"Noi, brazilienii Europei? Nici nu ajungem cu mingea la poarta!" Nationala Romaniei, facuta praf de un oficial al FRF! "Nu stiu daca putem ajunge mai rau de atat"

Nationala Romaniei a ratat sansa calificarii directe la EURO 2020, dupa ce a pierdut ultimele doua meciuri din preliminarii.

Selectionata tarii noastre pastreaza o sansa de calificare la barajul Nations League din martie anul viitor.

Romania a pierdut 0-2 cu Suedia, acasa, pe National Arena, iar in ultimul meci, cu Spania, jucat pe Wanda Metropolitano, a luat 5 goluri de la echipa antrenata de Robert Moreno.

Mihai Stoichita, directorul tehnic al FRF, a rabufnit dupa infrangerea umilitoare de la Madrid a criticat prestatia Romaniei si a concluzionat: "Nu putem ajunge mai rau de atat!"

Stoichita a analizat jocul aratat de nationala lui Contra in ultimele doua partide din grupa F si a identificat diferenta de ritm de joc, de intensitate, lipsa fazelor de atac.

"Durerea mare este meciul cu Suedia, nu meciul cu Spania. Ma gandeam ca aveam sanse cu Suedia sa castigam. Cu Spania, mizam mai mult pe un factor de entuziasm, pe daruire totala, pe sansa, speram doar sa luam un punct acolo, in cazul in care am fi batut Suedia.

Ce mi-a displacut cel mai mult a fost faptul ca diferenta de ritm de joc, de intensitate, de ritmicitate a actiunilor pe care poti sa le construiesti, a fost o diferenta enorma intre noi si ei. Nu stiu cate faze de atac am avut noi. si ne consideram niste jucatori tehnici. Ziceau odata oamenii ca suntem brazilienii Europei, dar noi nu mai ajungem cu mingea la poarta adversa si nu inteleg de ce.

Suntem tot timpul supusi unei presiuni extraordinare si obligati sa alergam dupa minge, lucru care nu ne-a placut niciodata. in al doilea meci, am folosit foarte multi jucatori tehnici din zona echipei nationale U21, deci promisiuni certe asta vara, acum 6 luni de zile. Ba chiar la vremea respectiva se spunea sa schimbam toata echipa nationala, sa ii bagam doar pe astia mici.

Nu se poate, trebuie sa facem ceva, pentru ca o sa ajungem... Nici nu stiu daca se poate mai rau de atat. Sa revenim poate la metode traditionale de antrenament. Noi am inceput sa impresionam pana la 21 de ani. Poate este un rezultat al acestei fortari a jucatorului de a juca in Divizia A sau in Divizia B la varste fragede. si atunci exista o explozie in jurul varstei de 20-21 de ani. Ce se intampla dupa varsta de 21 de ani cu ei?", a declarat directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita, la TelekomSport.