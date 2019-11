Nationala Spaniei sta pe un butoi cu pulbere dupa meciul cu Romania! "Suntem o gluma de tara!" Casillas a rabufnit dupa demiterea lui Robert Moreno

Spania e la EURO 2020, fara sa piarda niciun meci in Grupa F, grupa in care a avut-o adversara si pe Romania.

In ultimul meci al grupei, ibericii condusi de Robert Moreno au invins nationala lui Cosmin Contra cu 5-0, la Madrid, pe Wanda Metropolitano.

In ciuda performantei excelente, lucrurile nu sunt deloc roz la nationala Spaniei.

Dupa meciul de luni seara, Robert Moreno a fost dat afara, iar pe banca selectionatei iberice urmeaza sa revina Luis Enrique, fostul selectioer. Enrique a parasit in vara nationala Spaniei pentru a fi alaturi de fiica lui, care a murit intre timp din cauza unei boli necutatoare.

Robert Moreno anunta, in momentul in care a fost numit selectioner, ca se va da la o parte atunci cand Luis Enrique va dori sa revina pe banca La Roja, lucrurile s-au schimbat intre timp.

Moreno nu a mai participat la conferita de presa de dupa meciul cu Romania si, potrivit presei spaniole, a mers in vestiar unde a inceput sa planga.

Azi, Moreno nu a mers la intalnirea cu seful Federatiei Spaniole de Fotbal, Luis Rubiales, in urma careia trebuia sa ajunga la o intelegere cu oficialii pentru rezilierea contractului. Contractul lui Robert Moreno expira in vara lui 2020.

Situatia de la nationala nu a fost primita bine nici in randul fotbalistilor spanioli. Iker Casillas a oferit cea mai dura reactie pe retelele de socializare.

"Suntem o gluma de tara... Traiasca Spania", a fost mesajul nervos si plin de ironie al fostului mare portar spaniol.

Somos un país de chirigota...qué viva España! ???????????????? — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 18, 2019

Presedintele Federatiei, Luis Rubiales, a anuntat oficial revenirea lui Luis Enrique si a spus ca Moreno a fost cel care a decis ca pleaca in momentul in care a fost anuntat de revenirea fostului selectioer.

"Toata lumea stia ca, daca Luis Enrique va dori sa revina, atunci va avea usile deschide. In momentul in care am aflat ca el doreste sa se intoarca, Roberto Moreno ne-a anuntat ca va pleca", a precizat Rubiales.

Totusi, presa spaniola scrie ca Enrique ar fi cerut indepartarea lui Moreno, pe care nu-l mai vrea in staff-ul sau.

Robert Moreno are 42 de ani si de-a lungul carierei sale a mai trecut pe la cluburi precum AS Roma, Celta Vigo si Barcelona. El a fost numit selectioner al Spaniei pe 19 iunie 2019. Sub comanda sa, Spania a jucat 6 meciuri, dintre care 4 victorii si 2 egaluri, marcand 20 de goluri si incasand doar 3.