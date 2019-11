"Piturca e cel care poate sa revolve acel baraj!" Craiova e gata sa-si cedeze antrenorul pentru a califica Romania la EURO 2020

Romania cauta selectioner dupa ce Cosmin Contra si-a anuntat pleacarea de la nationala.

Cosmin Contra a ratat obiectivul principal de la nationala, calificarea la EURO 2020, iar Federatia trebuie sa ii gaseasca un inlocuitor.

Sorin Cirtu, presedintele Universitatii Craiova, il considera pe antrenorul echipei sale, Victor Piturca, persoana care poate conduce cu succes nationala Romaniei in barajul Nations League, cel care poate duce selectionata tarii noastre la EURO 2020.

Cirtu a marturisit ca s-a simtit umilit dupa meciul cu Spania, ultimul din preliminariile EURO 2020 al nationalei.

"M-am simtit umilit in calitatea mea de om de fotbal din Romania. Chiar daca nu am fost implicat asa in ceea ce insemna evenimentul de aseara, cand stii ca faci parte din fotbal si reprezentantii lui fac ceea ce fac. Au continuat ceea ce au inceput cu Suedia, o stare de blazare si dezintere. A fost un adversar superior.

Pe mine m-au intrebat cine ar putea sa fie selectioner. Eu spun ca Piturca este un om capabil, care ar putea sa rezolve acel baraj. Acum, deciziile nu le iau eu. Nu am vorbit in situatia in care Federatia si-ar fi exprimat vreun punct de vedere in legatura cu Piturca si acum trebuie sa decidem noi daca ii dam drumul. Eu am spus asa, ca dintre cei care sunt in Romania, l-am nominalizat pe Piturca. Decizia este la ei, la noi nici nu s-a pus problema. E un punct de vedere intr-o discutie libera", a declarat Sorin Cirtu la PRO X.