OUT de la națională chiar în ziua meciului Slovacia - România: "Am decis să încheiem colaborarea"

OUT de la națională chiar în ziua meciului Slovacia - România: "Am decis să încheiem colaborarea" Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Slovacia și România se înfruntă la Bratislava, într-un meci amical, diseară, de la ora 21:45.

TAGS:
Stefan TarkovicSlovaciaFrancesco CalzonaEchipa Nationala
Din articol

Slovacia și România sunt două dintre echipele eliminate în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială, după 3-4 în meciul cu Kosovo, respectiv 0-1 contra Turciei. Ambele naționale și-ar putea schimba selecționerul după ratarea obiectivului.

Stefan Tarkovic, directorul tehnic al Slovaciei, și-a anunțat plecarea de la națională chiar în ziua meciului cu România

În cazul Slovaciei, selecționerul Francesco Calzona își încheie mandatul și pentru moment este neclar dacă va continua, chiar dacă federalii și-au arătat sprijinul față de italianul aflat la cârma naționalei din 2022.

În schimb, o plecare importantă de la Federația Slovacă a avut loc chiar în ziua meciului cu România. Marți, directorul tehnic Stefan Tarkovic (53 de ani) a anunțat că părăsește postul și va semna cu FC Aktobe, formație din Kazahstan.

"Am primit o ofertă de la FC Aktobe, un club puternic inclusiv pe scena internațională. Acolo se construiește un proiect complex și voi face parte din el. Este o mare motivație pentru mine. 

Am mers la președintele Federației și i-am transmis că sunt recunoscător pentru perioada petrecută aici. După o discuție corectă, am decis să încheiem colaborarea. Mulțumesc Federației și oamenilor din această structură pentru munca lor. Doresc toate cele bune fotbalului slovac", a transmis Tarkovic, care a ocupat și funcția de selecționer al Slovaciei.

Federația Slovacă de Fotbal a informat pe site-ul oficial că Tarkovic va semna un contract până la finalul sezonului cu Aktobe, cu opțiune de prelungire.

Cătălin Căbuz, singurul tricolor lăsat în afara lotului pentru amicalul cu Slovacia

Cu Mircea Lucescu internat după ce i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoșoaia din cauza problemelor cardiace, pe banca echipei naționale se va afla Ionel Gane, însă tot legendarul antrenor este cel care a dictat schimbările din primul 11 față de meciul cu Turcia.

O parte dintre jucătorii titularizați la Istanbul se vor afla pe teren și în meciul cu Slovacia, însă va apărea și o serie de modificări. Cert este deocamdată că un singur jucător a fost lăsat în afara lotului pentru meciul cu Slovacia, Cătălin Căbuz, a patra rezervă de portar de la echipa națională, jucătorul legitimat la FC Argeș.

Lotul României pentru meciul cu Slovacia

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo, 8/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 37/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 28/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 51/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0)

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 6/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 73/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 85/15), Florin TĂNASE (FCSB, 27/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 52/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 44/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 34/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 8/2), David MICULESCU (FCSB, 7/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum arată mega reședința lui Kylie Jenner, de 20 de milioane de dolari. Are un dressing pe două etaje | GALERIE FOTO
Cum arată mega reședința lui Kylie Jenner, de 20 de milioane de dolari. Are un dressing pe două etaje | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
E gata! Veste mare pentru Dinamo
E gata! Veste mare pentru Dinamo
Suma uriașă încasată de FCSB pe parcursul anului trecut. Câți bani au intrat în conturile clubului
Suma uriașă încasată de FCSB pe parcursul anului trecut. Câți bani au intrat în conturile clubului
România U21 - San Marino U21 3-0, ACUM, pe VOYO și Pro Arena! Reușită superbă a lui Mazilu
România U21 - San Marino U21 3-0, ACUM, pe VOYO și Pro Arena! Reușită superbă a lui Mazilu
România, calificată la Mondial în proporție de 99%! Jucăm ACUM cu Italia și pentru EURO
România, calificată la Mondial în proporție de 99%! Jucăm ACUM cu Italia și pentru EURO
Pițurcă aruncă bomba! Cine trebuia să stea pe banca României la barajul cu Turcia: "Credeți că nu venea?"
Pițurcă aruncă bomba! Cine trebuia să stea pe banca României la barajul cu Turcia: "Credeți că nu venea?"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT! Pleacă de la Manchester City și „e disperat” să joace pentru Barcelona

OUT! Pleacă de la Manchester City și „e disperat” să joace pentru Barcelona

Veste uriașă pentru FCSB: condiția ca Rădoi să rămână și din vară la echipă

Veste uriașă pentru FCSB: condiția ca Rădoi să rămână și din vară la echipă

Hagi o are grea! Grupa horror în care poate cădea România în preliminariile EURO 2028

Hagi o are grea! Grupa horror în care poate cădea România în preliminariile EURO 2028

"Prăbușire!" Reacția danezilor după ce România a reușit surpriza in extremis și a câștigat grupa

"Prăbușire!" Reacția danezilor după ce România a reușit surpriza in extremis și a câștigat grupa

Trei jucători care vor fi puncte fixe în echipa selecționerului Gică Hagi. Fotbalistul cu 470 de meciuri în Liga 1, reacție pentru Sport.ro: "Pe ei mizez!"

Trei jucători care vor fi puncte fixe în echipa selecționerului Gică Hagi. Fotbalistul cu 470 de meciuri în Liga 1, reacție pentru Sport.ro: "Pe ei mizez!"

Liverpool a bătut palma cu noul antrenor! Arne Slot e OUT

Liverpool a bătut palma cu noul antrenor! Arne Slot e OUT



Recomandarile redactiei
România U21 - San Marino U21 3-0, ACUM, pe VOYO și Pro Arena! Reușită superbă a lui Mazilu
România U21 - San Marino U21 3-0, ACUM, pe VOYO și Pro Arena! Reușită superbă a lui Mazilu
Pițurcă aruncă bomba! Cine trebuia să stea pe banca României la barajul cu Turcia: "Credeți că nu venea?"
Pițurcă aruncă bomba! Cine trebuia să stea pe banca României la barajul cu Turcia: "Credeți că nu venea?"
Marius Niculae surprinde înainte de Kosovo - Turcia: „E un vis”
Marius Niculae surprinde înainte de Kosovo - Turcia: „E un vis”
Mutarea surpriză pregătită de Cristi Chivu la Inter Milano: pe cine aduce în staff
Mutarea surpriză pregătită de Cristi Chivu la Inter Milano: pe cine aduce în staff
România, calificată la Mondial în proporție de 99%! Jucăm ACUM cu Italia și pentru EURO
România, calificată la Mondial în proporție de 99%! Jucăm ACUM cu Italia și pentru EURO
Alte subiecte de interes
Ciprian Marica face praf vedeta Angliei: ”Vă dau cuvântul meu de onoare, am crezut că are 35 de ani!”
Ciprian Marica face praf vedeta Angliei: ”Vă dau cuvântul meu de onoare, am crezut că are 35 de ani!”
Slovacii, dărâmați după eliminarea de la EURO 2024: "Un cuțit în inimă"
Slovacii, dărâmați după eliminarea de la EURO 2024: "Un cuțit în inimă"
Ședință de urgență la națională înainte de Slovacia – România: ”Selecționerul ar trebui să continue!”
Ședință de urgență la națională înainte de Slovacia – România: ”Selecționerul ar trebui să continue!”
Înainte de Slovacia – România, vedeta naționalei a făcut o solicitare publică federației
Înainte de Slovacia – România, vedeta naționalei a făcut o solicitare publică federației
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
CITESTE SI
Cum arată mega reședința lui Kylie Jenner, de 20 de milioane de dolari. Are un dressing pe două etaje | GALERIE FOTO

stirileprotv Cum arată mega reședința lui Kylie Jenner, de 20 de milioane de dolari. Are un dressing pe două etaje | GALERIE FOTO

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Încă un aliat NATO ar fi sfidat SUA și a refuzat accesul la o bază aeriană unor bombardiere îndreptate spre Orientul Mijlociu

stirileprotv Încă un aliat NATO ar fi sfidat SUA și a refuzat accesul la o bază aeriană unor bombardiere îndreptate spre Orientul Mijlociu

Un animal dispărut din România de 200 de ani, filmat pe un câmp din Alba. Specialiștii încearcă să afle de unde a venit

stirileprotv Un animal dispărut din România de 200 de ani, filmat pe un câmp din Alba. Specialiștii încearcă să afle de unde a venit

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!