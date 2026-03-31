OUT de la națională chiar în ziua meciului Slovacia - România: "Am decis să încheiem colaborarea"

Slovacia și România sunt două dintre echipele eliminate în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială, după 3-4 în meciul cu Kosovo, respectiv 0-1 contra Turciei. Ambele naționale și-ar putea schimba selecționerul după ratarea obiectivului.
Stefan Tarkovic, directorul tehnic al Slovaciei, și-a anunțat plecarea de la națională chiar în ziua meciului cu România
În cazul Slovaciei, selecționerul Francesco Calzona își încheie mandatul și pentru moment este neclar dacă va continua, chiar dacă federalii și-au arătat sprijinul față de italianul aflat la cârma naționalei din 2022.
În schimb, o plecare importantă de la Federația Slovacă a avut loc chiar în ziua meciului cu România. Marți, directorul tehnic Stefan Tarkovic (53 de ani) a anunțat că părăsește postul și va semna cu FC Aktobe, formație din Kazahstan.
"Am primit o ofertă de la FC Aktobe, un club puternic inclusiv pe scena internațională. Acolo se construiește un proiect complex și voi face parte din el. Este o mare motivație pentru mine.
Am mers la președintele Federației și i-am transmis că sunt recunoscător pentru perioada petrecută aici. După o discuție corectă, am decis să încheiem colaborarea. Mulțumesc Federației și oamenilor din această structură pentru munca lor. Doresc toate cele bune fotbalului slovac", a transmis Tarkovic, care a ocupat și funcția de selecționer al Slovaciei.
Federația Slovacă de Fotbal a informat pe site-ul oficial că Tarkovic va semna un contract până la finalul sezonului cu Aktobe, cu opțiune de prelungire.
Cătălin Căbuz, singurul tricolor lăsat în afara lotului pentru amicalul cu Slovacia
Cu Mircea Lucescu internat după ce i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoșoaia din cauza problemelor cardiace, pe banca echipei naționale se va afla Ionel Gane, însă tot legendarul antrenor este cel care a dictat schimbările din primul 11 față de meciul cu Turcia.
O parte dintre jucătorii titularizați la Istanbul se vor afla pe teren și în meciul cu Slovacia, însă va apărea și o serie de modificări. Cert este deocamdată că un singur jucător a fost lăsat în afara lotului pentru meciul cu Slovacia, Cătălin Căbuz, a patra rezervă de portar de la echipa națională, jucătorul legitimat la FC Argeș.
Lotul României pentru meciul cu Slovacia
PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo, 8/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);
FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 37/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 28/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 51/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0)
MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 6/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 73/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 85/15), Florin TĂNASE (FCSB, 27/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 52/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 44/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 34/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 8/2), David MICULESCU (FCSB, 7/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).