OUT de la națională chiar în ziua meciului Slovacia - România: "Am decis să încheiem colaborarea"

Slovacia și România sunt două dintre echipele eliminate în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială, după 3-4 în meciul cu Kosovo, respectiv 0-1 contra Turciei. Ambele naționale și-ar putea schimba selecționerul după ratarea obiectivului.

Stefan Tarkovic, directorul tehnic al Slovaciei, și-a anunțat plecarea de la națională chiar în ziua meciului cu România

În cazul Slovaciei, selecționerul Francesco Calzona își încheie mandatul și pentru moment este neclar dacă va continua, chiar dacă federalii și-au arătat sprijinul față de italianul aflat la cârma naționalei din 2022.

În schimb, o plecare importantă de la Federația Slovacă a avut loc chiar în ziua meciului cu România. Marți, directorul tehnic Stefan Tarkovic (53 de ani) a anunțat că părăsește postul și va semna cu FC Aktobe, formație din Kazahstan.

"Am primit o ofertă de la FC Aktobe, un club puternic inclusiv pe scena internațională. Acolo se construiește un proiect complex și voi face parte din el. Este o mare motivație pentru mine.

Am mers la președintele Federației și i-am transmis că sunt recunoscător pentru perioada petrecută aici. După o discuție corectă, am decis să încheiem colaborarea. Mulțumesc Federației și oamenilor din această structură pentru munca lor. Doresc toate cele bune fotbalului slovac", a transmis Tarkovic, care a ocupat și funcția de selecționer al Slovaciei.

Federația Slovacă de Fotbal a informat pe site-ul oficial că Tarkovic va semna un contract până la finalul sezonului cu Aktobe, cu opțiune de prelungire.