Mircea Lucescu își va încheia mandatul de selecționer marți, după meciul amical cu Slovacia. Principalul vizat pentru a prelua prima reprezentativă este Gică Hagi (61 de ani), care a renunțat recent la pachetul majoritar de acțiuni de la Farul Constanța.

Fostul său coleg, Dorinel Munteanu, a vorbit despre o eventuală instalare a „Regelui” la cârma naționalei. Actualul antrenor de la Hermannstadt consideră că oficialii federației trebuie să îi ofere viitorului selecționer suficient timp pentru a construi un lot competitiv.

Un plan pe cel puțin două mandate

Cel mai selecționat jucător din istoria României a evidențiat diferențele majore dintre ritmul de la o echipă de club și cel de la echipa națională.

„Numele lui Hagi se speculează de ani de zile. Poate nu este momentul oportun să vorbim acum, dar ce pot spune este că nu îi va fi ușor. Cu siguranță. Dacă facem o comparație, putem spune că munca de selecționer și cea de antrenor de zi cu zi este total diferită, dar Gică Hagi are experiența necesară ca să poată urmări tot ceea ce se întâmplă. Eu zic că ar trebui o strategie pentru două calificări.

Gică Hagi poate face asta destul de bine. Să nu credeți că vreau să critic vreun antrenor, dar nouă ne trebuie o strategie pe cel puțin două mandate. Adică două calificări, European și Mondial, ca să ne putem da seama de antrenori. Așa, dacă tot schimbăm, este o greșeală”, a spus Dorinel Munteanu pentru Digisport.

Gheorghe Hagi a mai ocupat funcția de selecționer în toamna anului 2001. A condus „Tricolorii” în patru partide: două în preliminariile Cupei Mondiale din 2002 (victorie 2-0 cu Ungaria și remiză 1-1 cu Georgia) și două la barajul de calificare cu Slovenia (1-2 la Ljubljana și 1-1 la București), plecând de la echipă în noiembrie 2001.