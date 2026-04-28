Selecționerul Slovaciei tocmai și-a pierdut postul după un mandat de 4 ani.

Cupa Mondială va porni la drum pe 11 iunie, dar competiția care va fi găzduită de Canada, Mexic și SUA a făcut deja o grămadă de victime. Vorbim despre selecționerii care și-au pierdut posturile, fie în așteptarea turneului final, fie din cauza ratării calificării.

În a doua categorie tocmai a intrat italianul Francesco Calzona (57 de ani). Aflat de patru ani pe banca primei reprezentative a Slovaciei, Calzona a dus echipa la Euro 2024 – slovacii au fost eliminați, în optimi, de Anglia -, dar a pierdut biletele pentru CM 2026. În primul baraj de calificare, Slovacia a cedat, acasă: 3-4 cu Kosovo. Se întâmpla pe 26 martie. La cinci zile distanță, Slovacia a bătut România cu 2-0, la Bratislava, în duelul echipelor învinse în primele baraje de calificare pentru CM 2026. 

Acest meci cu România s-a dovedit a fi ultimul pentru Francesco Calzona, ca selecționer al Slovaciei. 

Slovacia - România, scor 2-0, la Bratislava

Calzona voia un contract mai mare de 2 ani

În ciuda ratării calificării la CM 2026, Federația de Fotbal din Slovacia era dispusă, totuși, să meargă înainte cu Calzona pe bancă. În acest sens, italianul a primit o propunere de prelungire a contractului pentru încă 2 ani. Incredibil, dar adevărat: Calzona a spus „nu“ pentru că, în ciuda ratării CM 2026, voia un nou contract, valabil pe o perioadă mai lungă!

Drept urmare, în loc de prelungire, slovacii i-au arătat ușa lui Calzona, mulțumindu-i pentru serviciile sale, în perioada 2022-2026. 

În preliminariile Mondialului din 2026, Slovacia a încheiat pe locul 2 în grupa A, după Germania, în fața căreia a pierdut cu 0-6, în deplasare, în ultima etapă! Slovacia are o singură calificare la Mondiale, în toată istoria ei, în 2010, când a participat la turneul final din Africa de Sud.

