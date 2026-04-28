Cupa Mondială va porni la drum pe 11 iunie, dar competiția care va fi găzduită de Canada, Mexic și SUA a făcut deja o grămadă de victime. Vorbim despre selecționerii care și-au pierdut posturile, fie în așteptarea turneului final, fie din cauza ratării calificării.

În a doua categorie tocmai a intrat italianul Francesco Calzona (57 de ani). Aflat de patru ani pe banca primei reprezentative a Slovaciei, Calzona a dus echipa la Euro 2024 – slovacii au fost eliminați, în optimi, de Anglia -, dar a pierdut biletele pentru CM 2026. În primul baraj de calificare, Slovacia a cedat, acasă: 3-4 cu Kosovo. Se întâmpla pe 26 martie. La cinci zile distanță, Slovacia a bătut România cu 2-0, la Bratislava, în duelul echipelor învinse în primele baraje de calificare pentru CM 2026.

Acest meci cu România s-a dovedit a fi ultimul pentru Francesco Calzona, ca selecționer al Slovaciei.