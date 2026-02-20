Naționala României o va întâlni pe Turcia în pe 26 martie, într-un meci care se va disputa la Istanbul.

„Tricolorii” pleacă cu a doua șansă în această semifinală de baraj, dar dacă vor reuși să treacă de turci, fotbaliștii României vor înfrunta câștigătoare dintre Slovacia și Kosovo.

Care este starea de sănătate a lui Mircea Lucescu înaintea meciul cu Turcia

Selecționerul naționalei României se află la o clinică din Belgia pentru niște investigații, în urma problemelor de sănătate care l-au chinuit în ultima perioadă.

Mircea Lucescu va primi un răspuns vineri seară din partea medicilor pentru a afla dacă va putea să fie pe bancă la meciul cu Turcia.

Se pare că starea de sănătate a antrenorului de 80 de ani este îmbucurătoare, din informațiile as.ro, iar rezultatul analizelor ar urma să fie unul pozitiv.

Rămâne de văzut dacă Mircea Lucescu va putea fi pe bancă la partida de baraj de la Istanbul, dar cert este că FRF ar urma să anunțe la începutul săptămânii viitoare acest lucru.

Adrian Bumbescu, ultimele informații despre situația lui Mircea Lucescu

Fostul mare fundaș central și-a exprimat speranța ca Lucescu, care l-a pregătit la echipa națională în primul său mandat, să poată fi pe bancă la duelul contra Turciei de pe 26 martie.

„Nea' Mircea am înțeles că este mult spre bine și sper să fie pe banca naționalei la meciurile următoare. Să-i dea Dumnezeu sănătate. L-am avut și antrenor, e un antrenor excepțional.

(n.r. - dacă are are condiția necesară să fie pe bancă) Nea' Mircea a demonstrat că este un antrenor bun și un luptător, și sperăm că va fi pe bancă.

(n.r. dacă putem câștiga cu Turcia) Foarte greu, dar aici se vede valoarea echipei, cum o va gândi antrenorul, în ce formă vor fi la momentul acela, deci toți trebuie să fim cu inima și cu sufletul alături de echipa națională“, a spus Bumbescu.