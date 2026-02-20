Încă o echipă este ca și calificată în play-off-ul Superligii! Toate calculele

Clujenii au început perfect partida. Jovo Lukic a deschis scorul în minutul 4, iar în minutul 15 a reușit „dubla”. FC Botoșani a revenit rapid în joc, după reușita lui Ongenda din minutul 19, însă Drammeh a închis tabela în minutul 55.

După acest succes, Universitatea Cluj a ajuns la 48 de puncte și ocupă loc de play-off, însă calificarea nu este încă asigurată matematic. Cu două etape rămase, ardelenii pot ajunge la maximum 54 de puncte, dar pot rămâne și la 48.

„U” Cluj este ca și calificată în play-off! Toate calculele

Există un singur scenariu în care „studenții” pot rata play-off-ul: dacă pierd ambele meciuri, iar CFR Cluj, FC Argeș și FCSB obțin rezultate aproape perfecte.

CFR poate ajunge la 53 de puncte, Argeș la 52, iar FCSB la 49, suficient pentru a trimite U Cluj pe locul 7. În schimb, Botoșani și UTA nu mai pot depăși 48 de puncte, iar Farul și Oțelul sunt ieșite complet din calcule.