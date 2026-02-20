Încă o echipă este ca și calificată în play-off-ul Superligii! Toate calculele

Încă o echipă este ca și calificată în play-off-ul Superligii! Toate calculele Superliga
Ionut Stoica
Universitatea Cluj este cu un pas și jumătate în play-off-ul SuperLigii, după victoria obținută pe terenul lui FC Botoșani, scor 3-1.

Clujenii au început perfect partida. Jovo Lukic a deschis scorul în minutul 4, iar în minutul 15 a reușit „dubla”. FC Botoșani a revenit rapid în joc, după reușita lui Ongenda din minutul 19, însă Drammeh a închis tabela în minutul 55.

După acest succes, Universitatea Cluj a ajuns la 48 de puncte și ocupă loc de play-off, însă calificarea nu este încă asigurată matematic. Cu două etape rămase, ardelenii pot ajunge la maximum 54 de puncte, dar pot rămâne și la 48.

„U” Cluj este ca și calificată în play-off! Toate calculele

Există un singur scenariu în care „studenții” pot rata play-off-ul: dacă pierd ambele meciuri, iar CFR Cluj, FC Argeș și FCSB obțin rezultate aproape perfecte. 

CFR poate ajunge la 53 de puncte, Argeș la 52, iar FCSB la 49, suficient pentru a trimite U Cluj pe locul 7. În schimb, Botoșani și UTA nu mai pot depăși 48 de puncte, iar Farul și Oțelul sunt ieșite complet din calcule.

Calculele sunt însă favorabile. Cu patru puncte, U Cluj este calificată matematic. Cu trei puncte, calificarea este aproape sigură. Chiar și cu două puncte, șansele depășesc 95%.

Realist, Universitatea Cluj are între 90% și 95% șanse să termine în top 6. Un singur egal o apropie decisiv de play-off, iar o victorie ar rezolva aproape complet ecuația.

„Studenții” se vor duela în următoarea etapă cu Oțelul Galați. Cele două formații se întâlnesc vineri, 27 februarie, nu mai devreme de ora 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro!

  • În acest moment, doar Dinamo și Universitatea Craiova sunt sigure matematic de calificarea în play-off.

Clasamentul actualizat al Superligii

Clasamente oferite de Sofascore
