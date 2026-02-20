Sportiva Alexandra Adoch a câştigat, vineri, medalia de argint la Campionatele Europene de Cadeţi, competiţie care are loc la Tbilisi.

Argint pentru Alexandra Adoch la Europenele de Cadeţi

După un parcurs excelent, cu victorii clare şi multă determinare, Alexandra Adoch a ajuns în marea finală, unde a întâlnit o adversară puternică din Turcia, Atmaca Alara.

Alexandra a cedat în ultimul act în faţa turcoaicei, scor 8-15, deși a condus în primele două reprize ale asaltului.

Reacția FR de Scrimă

Adolescenta în vârstă de 16 ani a luptat cu ambiţie, demonstrând caracter şi valoare la cel mai înalt nivel european, după cum notează FR de Scrimă.

„Această medalie de argint confirmă talentul, munca şi potenţialul uriaş al sportivei noastre, care este beneficiară a programului Burse Olimpice pentru Juniori şi reprezintă un nou motiv de mândrie pentru scrima românească”, a precizat forul.

News.ro