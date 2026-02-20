Tricolorii ar putea ajunge în Turcia fără Mircea Lucescu, în condițiile în care selecționerul s-a confruntat în ultima vreme cu probleme de sănătate.

Daniel Pancu: ”Mircea Lucescu mi-a spus clar!”

Daniel Pancu a dezvăluit în cadrul unei conferințe de presă faptul că a discutat cu selecționerul Mircea Lucescu în urmă cu două zile.

Antrenorul de la CFR Cluj a dezvăluit că legendarul antrenor care este încă la Bruxelles pentru investigații i-a mărturisit că își dorește să stea pe bancă la baraj, mai ales că o consideră pe Turcia ”o echipă de bătut”.

”Alaltăieri am vorbit cu nea Mircea, e la Bruxelles, aștepta rezultatele la niște analize. Nu știu, eu cred că vrea să stea pe bancă. Îi doresc sănătate.

Am vorbit personal, nu știu ce să vă spun, nu știu ce rezultate a primit. Își va dori foarte mult, plus că, mi-a spus clar, Turcia este o echipă de bătut. Îi cunoaște foarte bine și este echipă de bătut”, a spus Daniel Pancu.