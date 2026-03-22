Naționala României, anunț important înaintea meciului contra Turciei

Naționala României, anunț important înaintea meciului contra Turciei Nationala
Alexandru Hațieganu
Mesajul transmis de echipa națională de fotbal a României despre tricolori cu privire la partida împotriva Turciei.

Au mai rămas doar patru zile până la confruntarea Turcia - România de la Istanbul, contând pentru semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, pe ruta din Liga Națiunilor. 

Anunțul făcut de naționala României 

Echipa națională de fotbal a României a transmis, pe Facebook, că tricolorii se află, în momentul de față, în cantonamentul de la Mogoșoaia, unde se antrenează înaintea duelului contra Turciei. 

Reunirea a avut loc sâmbătă, de la ora 12:00, la Mogoșoaia. Tricolorii vor pleca la Istanbul miercuri, pe 25 martie, la 10:00. 

Lotul României pentru meciul contra Turciei

PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0);

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI
Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI
Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

La finalul acestei luni vor avea loc meciurile din play-off-ul Cupei Mondiale 2026, turneu final găzduit de SUA, Mexic și Canada.

Joi, 26 martie, naționala României va disputa semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beșiktaș Park, cu începere de la ora 19:00.

În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marți, 31 martie, de la ora 21:45.

