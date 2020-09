Nationala lui Radoi, sub lupa presei din Ungaria! Cum a surprins selectionerul si care e MAREA PROBLEMA a Romaniei 

Romania ar putea da de Ungaria in finala playoff-ului pentru EURO 2020, daca va trece de Islanda, iar Ungaria trece de Bulgaria.

Cei de la Nemzeti Sport au analizat nationala lui Radoi dupa primele doua meciuri ale noului selectioner si au evidentiat schimbarile facute de acesta in cadrul nationalei Romaniei.

"Am remarcat lipsa de experienta si capacitatea de a se adapta rapid la schimbari in primele doua meciuri. Nu au reusit sa se impuna cu Irlanda de Nord, desi au jucat cu un om in plus, apoi au castigat in Austria.

In locul unei intineriri masive de lot, cum era de asteptat, selectionerul a preferat un alt model. A adus 5 jucatori noi, insa toti trecuti de 26 de ani. Doar 3 dintre ei au si debutat, cei care joaca bine constant si la echipele de club, Cretu, Burca si Iancu", au scris maghiarii.

De cealalta parte, presa din Ungaria a gasit si 'punctul slab' al nationalei lui Radoi: "Cea mai mare problema este lipsa totala de solutii pentru postul de fundas dreapta. Cu Irlanda de Nord l-au folosit pe Hanca, cel care este de fapt mijlocas, iar in Austria a jucat Burca, reprofilat din postul de fundas central".