Sumudica, atac la unul dintre titularii echipei nationale! Sfat pentru Radoi venit de la un jucator cu peste 100 de selectii

Chiar daca Romania a obtinut patru puncte din sase posibile, Nicusor Bancu a fost criticat pentru prestatiile pe care le-a avut la echipa.

Mirel Radoi a venit cu un spirit nou la echipa nationala si a suprins prin titularizarea anumitor jucatori, insa flancul stang inca ii da batai de cap selectionerului. Fostul fundas al nationalei, Razvan Rat, titular de drept al acestui post in trecut, a declarat pentru cei de AntenaSport, opinia lui cu privire la naturalizari:"Sunt foarte multi jucatori naturalizati la diferite echipe din Europa. Atat timp cat aduc un plus de valoare echipei, e mai putin important de unde provin. Camora si Junior Morais sunt jucatori de valoare si au demonstrat la echipele lor de club. Este foarte importanta adaptarea lor pentru ca una este sa joci la echipa de club si alta este sa joci la echipa nationala. Este diferenta mare din punct de vedere al presiunii"

Nicusor Bancu a fost integralist in ambele confruntari, cu Irlanda de Nord scor 1-1 si cu Austria scor 3-2. Marius Sumudica insa a facut o declaratie rautacioasa la adresa jucatorului Craiovei si spune:"In primul rand conteaza valoarea jucatorului si nu unde a fost nascut. Bancu nu poate juca fundas stanga in sistemul de patru aparatori, nu poate! A pierdut si din valentele tehnice in ultimul timp, probabil e si o presiune asupra lui. A ajuns saracul de 2-3 ori si a dat niste centrari de i-a lovit pe politistii aia din tribuna. Cred ca o sa ma urasca baietasul asta la cat spun, de un an de zile", a spus Marius Sumudica pentru AntenaSport.

Nicusor Bancu (27 de ani) are 15 selectii la nationala Romaniei.

Meciul Islanda - Romania se vede IN DIRECT la PRO TV si pe www.sport.ro, joi, 8 octombrie de la 21:45!