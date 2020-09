Victor Piturca, impresionat de jocul tricolorilor sub Mirel Radoi! Cine l-a uimit cel mai tare: "Nu l-am vazut niciodata jucand ca aseara!"

Romania a obtinut primele puncte cu Mirel Radoi pe banca tehnica.

In primul meci tricolorii au remizat cu Irlanda de Nord, scor 1-1, iar in al doilea meci, Romania a castigat cu 3-2 in fat Austriei. Fostul selectioner al Romaniei, Victor Piturca, a fost impresionat de jocul echipei si a declarat despre Alibec, cel care a marcat primul gol cu Austria, ca nu l-a vazut niodata sa joace atat de bine.

"Eu pe Alibec nu l-am vazut niciodata jucand ca aseara. Pentru el acest joc trebuie sa fie etalonul. Sa joace asa meci de meci si la echipa de club. Fara sa ridice mainile, nu exista gesturile alea. Uite ca poate sa faca meciuri mari si fara gesturi!", a declarat Victor Piturca pentru DigiSport.

De asemenea, Piturca a comentat si situatia lui Ianis Hagi despre care s-a spus ca se pune prea multa presiune pe el din cauza numelui pe care il poarta.

"Toata lumea pune presiune pe el pentru ca e fiul lui Gica Hagi. Cand va veni momentul, va intra si va trebui sa joace la adevarata lui valoare. Daca joaca la calitatile pe care le are, se va impune.

Eu stiu ce e in sufletul lui Mirel. Un selectioner trebuie sa aleaga de ce are nevoie pentru un rezultat pozitiv", a comentat fostul antrenor al Craiovei.