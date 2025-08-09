OFICIAL Plecare de la Dinamo! Fotbalistul a fost prezentat la noua echipă

Mutările estivale continuă la echipa lui Zeljko Kopic.

Antonio Cristea, mijlocaș ofensiv de 17 ani care în sezonul trecut a prins lotul lui Dinamo în 11 etape fără să apuce să debuteze oficial la echipa lui Zeljko Kopic, a fost împrumutat la Voința Crevedia, formație din Liga 3.

Dinamo și trupa lui Crevedia continuă astfel colaborarea, după ce în această vară a făcut drumul invers, spre clubul din Superligă, internaționalul de juniori moldovean Alexandru Tabuncic, care a și debutat pentru ”câini” în succesul din ultima etapă, 1-0 cu Metaloglobus.

Antonio Cristea, ”cel mai promițător tânăr al Academiei Dinamo București”

”Bun venit, Antonio CRISTEA!

Avem plăcerea să anunțăm transferul la Voința Crevedia al lui Antonio CRISTEA, în vârstă de 17 ani! Considerat drept cel mai promițător tânăr al Academiei Dinamo București, Antonio a debutat la doar 16 ani într-un amical,la seniori,contra celor de la Novi Pazar, meci în care antrenorul Zeljko Kopić i-a oferit minute importante în repriza a doua, în cadrul cantonamentului din Antalya. Mai mult, a fost inclus în lotul echipei mari a "câinilor roșii" pentru tot returul de campionat din liga 1.

Deși avea și alte opțiuni, Antonio a ales cu încredere proiectul nostru, iar noi suntem convinși că Voința Crevedia va reprezenta un pas important în dezvoltarea sa și în drumul spre marea performanță.

Bine ai venit în familia Voinței, Antonio💛💚, a postat Voința Crevedia.

Cristea, alături de colegul de la junori Eduard Ilincaș, și el mijlocaș ofensiv, a fost promovat de Kopic în lotul echipei de seniori în luna ianuarie, când a și fost prezent în cantonamentul „câinilor” din Antalya.

”Edy și Antonio sunt doi jucători care performează deja la categorii superioare nivelului lor de vârstă.

Ambii sunt jucători creativi, cu un nivel foarte bun de informare și de luare a deciziilor în joc, jucători care au un potențial de dezvoltare imens.

Mă bucur că au parte de o asemenea experiență la prima echipă!”, spunea atunci despre cei doi Marius Dulca, directorul Academiei Dinamo 1948.

