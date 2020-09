EXCLUSIV | Dezvaluirile lui Sergiu Hanca dupa debutul lui Radoi la nationala! "Mister a luat presiunea asupra lui, noi avem un singur lucru de facut! 100% ne calificam!"

Sergiu Hanca a comentat la Pro X evolutia echipei nationale in primele doua etape ale Nations League.

Fotbalistul a spus ca Romania a aratat mai bine datorita faptului ca selectionerul a stiut sa le dea incredere fotbalistilor, creand o atmosfera pozitiva in cantonament.

"Este o atmosfera foarte buna, dar cel mai important este ca am reusit rezultate pozitive, care ne dau incredere pentru meciurile care urmeaza.

Cred ca toti jucatorii care am fost convocati la aceasta actiune, chiar si cei care au ramas acasa, si tot staff-ul, am fost foarte pozitivi din prima zi cand am ajuns la Mogosoaia, am pregatit in detaliu ambele partide si s-a vazut o schimbare in atitudine, o pofta de joc. Aceasta a fost ideea.

Noi stim, toata lumea stie, ca jucatorul roman are calitate, dar intotdeauna intram cu frica. Mister a incercat sa ia toata presiunea asupra lui, iar noi a trebuit doar sa intram pe teren si sa aratam ca suntem valorosi. Avem o nationala foarte buna si avem posibilitatea de a ne califica la un turneu final. Nu ar trebui sa pierdem aceasta ocazie.

Noi avem fotbalisti la fel de buni ca Austria, dar noi am fost subevaluati. Acest lucru provine din increderea pe care am primit-o de-a lungul anilor", a declarat Hanca la Ora exacta in Sport.

Mijlocasul in varsta de 28 de ani a vorbit si despre barajul cu Islanda, pe care Romania il va disputa pe 8 octombrie.

"Cu siguranta avem o valoare mai mare decat islandezii, dar nu este suficient. Trebuie sa aratam pe teren, sa jucam mai bine decat am facut-o in cele doua meciuri de acum, sa jucam pentru echipa, sa aratam atitudine, placere pentru fotbal si sunt sigur ca vom trece de Islanda.

100% ne calificam la Euro! Suntem peste posibilele nationale cu care putem juca si tot ce e nevoie e sa fim uniti, pozitivi si sa aratam acest lucru pe teren", a punctat Sergiu Hanca.