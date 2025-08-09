LIVE TEXT Etapa a doua din Liga 2 se joacă azi! Sepsi OSK și CS Dinamo caută prima victorie

Etapa a doua din Liga 2 se joacă azi! Sepsi OSK și CS Dinamo caută prima victorie Liga 2
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Partidele din runda secundă a celui de-al doilea eșalon fotbalistic sunt LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
CS DinamoSepsi OSKSteauaCeahlaul Piatra NeamtGloria Bistrita
Din articol

CITEȘTE ȘI: PROGRAM Meciurile din turul 3 al Cupei! Încă un Dinamo la Clinceni, adversar dificil pentru Poli Timișoara + derby-ul orașului la Câmpulung Muscel

După ce vineri s-au jucat primele două meciuri ale etapei cu numărul 2 din divizia secundă, astăzi se dispută grosul partidelor rundei.

Vineri

CSM Olimpia Satu Mare - FC Bihor 1-4

(Szilard Magyari 90+1 / Andreas Chirițoiu 34, Ioan Hora 66, Angelo Cocian 86, Albert Stahl 88)

Steaua București - Concordia Chiajna 4-1

(Rubio 40, Ștefan Pacionel 73, Bogdan Chipirliu 87, Florin Răsdan 90+2 / Mihai Bălașa 6)

Sâmbătă

Ora 11:00

CSC Dumbrăvița - CSM Reșița

AFC Câmpulung Muscel - CS Dinamo

Ceahlăul Piatra Neamț - CS Tunari

CSC Șelimbăr - ASA Târgu Mureș

FC Voluntari - CSM Slatina

Gloria Bistrița - CS Afumați

Ora 11:30

Metalul Buzău - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

Duminică 10 august, ora 11:00

Corvinul Hunedoara - Chindia Târgoviște

Marți 12 august, ora 18:00

FC Bacău - Poli Iași

Foto: CS Dinamo Fotbal

Clasamentul din Liga 2

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune
Unde se află cele șase plaje &bdquo;Blue Flag&rdquo; din Rom&acirc;nia, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune
ARTICOLE PE SUBIECT
28 mai 2000, ziua halucinantului Steaua - Dinamo 0-7, meci oficial &icirc;n Ghencea! Marius Niculae: &rdquo;Era Rădoi la ei, am dat trei goluri și tu &icirc;mi spui acum că au fost doar două!&rdquo;
28 mai 2000, ziua halucinantului Steaua - Dinamo 0-7, meci oficial în Ghencea! Marius Niculae: ”Era Rădoi la ei, am dat trei goluri și tu îmi spui acum că au fost doar două!”
ULTIMELE STIRI
Nicolae Dică, &icirc;njurat &icirc;n Ghencea de fanii Stelei: Sunt tot acei suporteri care erau pe garduri de bucurie c&acirc;nd am făcut performanță
Nicolae Dică, înjurat în Ghencea de fanii Stelei: "Sunt tot acei suporteri care erau pe garduri de bucurie când am făcut performanță"
U Cluj - Petrolul Ploiești, de la 21:30! Meci de tradiție &icirc;n fotbalul nostru, cu o istorie &icirc;ncepută tocmai &icirc;n 1952
U Cluj - Petrolul Ploiești, de la 21:30! Meci de tradiție în fotbalul nostru, cu o istorie începută tocmai în 1952
UTA Arad - Farul Constanța, de la 18:30, duel &icirc;n premieră &icirc;ntre foștii dinamoviști Adrian Mihalcea și Ianis Zicu!
UTA Arad - Farul Constanța, de la 18:30, duel în premieră între foștii dinamoviști Adrian Mihalcea și Ianis Zicu!
Reacția antrenorului de la Aberdeen după ce a văzut FCSB - Drita 3-2
Reacția antrenorului de la Aberdeen după ce a văzut FCSB - Drita 3-2
De asta sunt unde sunt: Alcaraz i-a dezvăluit lui Sinner ce a ajuns să facă &icirc;n vacanța de trei săptăm&acirc;ni de după Wimbledon
De asta sunt unde sunt: Alcaraz i-a dezvăluit lui Sinner ce a ajuns să facă în vacanța de trei săptămâni de după Wimbledon
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Meci interzis cardiacilor pentru Chivu! Rămasă &icirc;n 10 oameni și condusă cu 1-0 &icirc;n minutul 60, Inter a marcat gol după gol

Meci interzis cardiacilor pentru Chivu! Rămasă în 10 oameni și condusă cu 1-0 în minutul 60, Inter a marcat gol după gol

Alexandru Băluță și-a reziliat contractul cu FCSB: &Icirc;n seara asta a semnat

Alexandru Băluță și-a reziliat contractul cu FCSB: "În seara asta a semnat"

Vestea dură pentru FCSB, confirmată de UEFA la o zi după meciul cu Drita

Vestea dură pentru FCSB, confirmată de UEFA la o zi după meciul cu Drita

Au venit de 3 ori la București pentru el! Giovanni Becali dezvăluie clubul care a pus 10 milioane pe masă pentru starul FCSB

"Au venit de 3 ori la București pentru el!" Giovanni Becali dezvăluie clubul care a pus 10 milioane pe masă pentru starul FCSB

Gigi Becali l-a văzut pe Juri Cisotti &icirc;n FCSB - Drita 3-2 și a tras o concluzie

Gigi Becali l-a văzut pe Juri Cisotti în FCSB - Drita 3-2 și a tras o concluzie

Becali a cerut, LPF și FRF s-au conformat! Federația anunță schimbarea regulamentului

Becali a cerut, LPF și FRF s-au conformat! Federația anunță schimbarea regulamentului

CITESTE SI
Unde se află cele șase plaje &bdquo;Blue Flag&rdquo; din Rom&acirc;nia, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune

stirileprotv Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!