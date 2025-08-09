CITEȘTE ȘI: PROGRAM Meciurile din turul 3 al Cupei! Încă un Dinamo la Clinceni, adversar dificil pentru Poli Timișoara + derby-ul orașului la Câmpulung Muscel

După ce vineri s-au jucat primele două meciuri ale etapei cu numărul 2 din divizia secundă, astăzi se dispută grosul partidelor rundei.



Vineri

CSM Olimpia Satu Mare - FC Bihor 1-4

(Szilard Magyari 90+1 / Andreas Chirițoiu 34, Ioan Hora 66, Angelo Cocian 86, Albert Stahl 88)

Steaua București - Concordia Chiajna 4-1

(Rubio 40, Ștefan Pacionel 73, Bogdan Chipirliu 87, Florin Răsdan 90+2 / Mihai Bălașa 6)

