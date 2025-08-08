În ultimele zile, FCSB a decis să se bazeze din nou pe Malcom Edjouma, care a fost trecut pe listele UEFA și LPF, după ce inițial nu mai intra în planurile clubului.

Jordan Gele, următorul jucător de la FCSB care și-ar putea rezilia contractul



Nu la fel a stat situația și în cazul lui Alexandru Băluță. Intrat în dizgrația lui Gigi Becali, craioveanul și-a reziliat vineri contractul cu FCSB.



Jordan Gele ar putea avea aceeași soartă cu a lui Băluță. Atacantul francez, scos și el de pe listele LPF și UEFA, nu mai intră în planurile echipei, iar Mihai Stoica spune că o reprimire în lot este puțin probabilă.



"În lot trebuie să fie 21 de jucători, pe lângă cei formați de club. Edjouma, Băluță și Gele nu și-au găsit locul. A plecat Ștefănescu, a intrat Edjouma. Pleacă Gheorghiță, trebuie să ținem loc pentru Dawa. Băluță a încheiat astăzi, a semnat încetarea amiabilă a contractului. Probabil va semna în străinătate



Rămâne să vedem la Gele care va fi situația lui. Nu prea cred că Gele va mai fi trecut pe listă. Asta trebuie să vorbim și cu Gigi, să vedem", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.



Gele a fost cumpărat de FCSB în februarie, de la Unirea Slobozia. În 12 meciuri, atacantul a marcat un singur gol, chiar într-un derby cu Dinamo (2-1).

