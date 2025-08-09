Benjamin Sesko, atacantul sloven de la RB Leipzig, în vârstă de 22 de ani, a semnat un contract cu Manchester United valabil până în iunie 2030.



Benjamin Sesko, transferat de Manchester United

Suma totală a mutării lui Sesko pe Old Trafford poate ajunge la 85 de milioane de euro: 76,5 milioane sumă fixă și alte 8,5 milioane din bonusuri de performanță, anunță The Athletic.



"Istoria lui Manchester United este cu siguranță foarte specială, dar ce mă încântă acum cel mai tare este viitorul. Mi-a fost clar de la începutul discuțiilor că această echipă are tot ce îi trebuie pentru a continua să crească și pentru a lupta din nou la câștigarea celor mai importante trofee", a spus Sesko, după transferul la United.

