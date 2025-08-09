OFICIAL Manchester United și-a prezentat atacantul de 85 de milioane de euro!

Manchester United și-a prezentat atacantul de 85 de milioane de euro!
Manchester United a anunțat cel mai scump transfer realizat în fereastra de mercato in această vară.

Benjamin SeskoManchester United
Benjamin Sesko, atacantul sloven de la RB Leipzig, în vârstă de 22 de ani, a semnat un contract cu Manchester United valabil până în iunie 2030.

Benjamin Sesko, transferat de Manchester United

Suma totală a mutării lui Sesko pe Old Trafford poate ajunge la 85 de milioane de euro: 76,5 milioane sumă fixă și alte 8,5 milioane din bonusuri de performanță, anunță The Athletic.

"Istoria lui Manchester United este cu siguranță foarte specială, dar ce mă încântă acum cel mai tare este viitorul. Mi-a fost clar de la începutul discuțiilor că această echipă are tot ce îi trebuie pentru a continua să crească și pentru a lupta din nou la câștigarea celor mai importante trofee", a spus Sesko, după transferul la United.

Sesko, fotbalist cu 41 de meciuri și 16 goluri la naționala de seniori a Sloveniei, a mai fost dorit de Newcastle în această vară, însă a ales Manchester United.

Crescut la NK Domzale și RB Salzburg, Sesko a fost cumpărat în 2023 de RB Leipzig, unde a reușit 39 de goluri în 87 de meciuri. După doar două sezoane a făcut pasul la Manchester United.

Celelalte două transferuri importante oficializate de Manchester United în această vară sunt extrema Bryan Mbeumo (26 de ani), de la Brentford, pentru 75 de milioane de euro, și decarul Matheus Cunha (26 de ani), achiziționat de la Wolves pentru 74,2 milioane de euro.

