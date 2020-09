'Mbappe' Coman, OUT din echipa lui Radoi dupa greseala din Austria?! "El si cu Man trebuiau sa fie in Champions League acum!" Anuntul lui Piturca

Starurile de la FCSB n-au avut ascensiunea pe care Piturca o astepta in ultimii doi ani.

Man si Coman sunt fotbalistii pe care Piturca ii vedea la nivel de Champions League. Fostul selectioner spune ca ambii sufera din cauza lipsei antrenamentelor tari. Piturca e de parerea ca 'Mbappe' Coman ar putea chiar sa nu mai prinda nationala lui Radoi dupa eroarea de la golul 1 al Austriei. Tot problemele de pregatire sunt cauza erorii, crede Piturca.

"Man, Coman trebuiau sa fie la nivel de Champions League! Si unde sunt? Nu stiu munca, nu stiu cum stam cu munca... Daca vrei sa joci la nationala.... Coman, scapi adversarul si primesti gol. Daca-i faci lui Mirel asa, nu te mai baga dupa aia. Coman s-a autodepasit aseara. Bancu a gresit ca a parasit zona, dar a gresit si Coman. La Craiova. erau unii suparati si vorbeau cu patronul si el le dadea dreptate.

De ce faceam 3 antrenamente pe zi? Pentru ca eu vreau in grupele Ligii, ehe.... Craiova e un club bine infipt, au toate conditiile. Celelalte echipe au avut probleme. Eu cunosc foarte bine echipa. Cand eram eu, am jucat cu CFR altfel decat au facut-o ei in ultima etapa. Eu voiam o echipa puternica, sa realizez ceva cu ea. Nu am venit sa pierd timpul. Puteam sa vin sa cresc jucatori, dar nu asta era scopul meu, de aia am si plecat. Voiam cu totul altceva, voiam Champions League", a spus Piturca la Digisport.

Piti crede ca FCSB are probleme mari in aparare, dar titlul nu e misiune imposibila: "Ar putea fi anul lor, dar stau prost pe linia de fund. E un mare gol acolo. A plecat Planic... In cine sta FCSB? Sta rau! In Cristea si in Miron. Macar Craiova ii are pe Balasa, Acka.... Dominam toate meciurile cand erau acolo si luam niste goluri... Si nu-l aveam nici pe Koljic! N-aveam atacant, era accidentat Koljic!"