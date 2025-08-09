Manea a fost introdus spre finalul primei reprize din Rapid - FC Botoșani 2-1, în locul accidentatului Răzvan Onea. Cvintuplul campion al României a oferit o pasă decisivă la primul gol al lui Antoine Baroan, iar la interviul de după joc a spus că și-ar dori să plece la altă echipă în această vară pentru a evolua mai mult.

Costel Gâlcă: "Îl sfătuiesc pe Cristi Manea să rămână la Rapid și să lupte pentru un loc în echipă"

Sâmbătă, la conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați, Costel Gâlcă a spus că îl înțelege pe Manea, dar îl sfătuiește pe fundaș să rămână la Rapid și să lupte pentru titularizare.

"Eu mizez pe tot lotul pe care îl am la dispoziție. E normal ca un jucător care nu joacă sau vrea să fie titular să își dorească să joace mai mult, să fie un jucător important, mai ales că el e fost internațional și are posibilitatea de a reveni la echipa națională.

Îl înțeleg. Dacă e să îi întrebăm, toți își doresc să joace. Eu îl sfătuiesc să rămână în continuare și să lupte pentru un loc în echipă", a spus Gâlcă.

Manea a suferit o fractură la mână în timpul meciului cu FC Botoșani și a fost supus unei intervenții chirurgicale care îl va ține departe de gazon pentru o perioadă.

"Da, Manea s-a operat și se va întoarce. După aceea, vom vedea cum evoluează. Important e că va putea intra la antrenamente, dar fără contact", a mai spus Gâlcă.

În ceea ce privește situația celorlalți jucători cu probleme medicale, Gâlcă a spus: "Deocamdată, Grameni și Koljc sunt cu echipa. S-au antrenat săptămâna aceasta. Pe restul îi așteptăm săptămâna viitoare".

Rapid, liderul actual din Superliga, va înfrunta Oțelul, la Galați, luni, de la ora 21:30, în runda a cincea din Superliga.

