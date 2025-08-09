Devenit indezirabil la FCSB, mijlocașul Ovidiu Perianu a plecat de la echipa campioană și a semnat cu CFR Cluj.

Ardelenii l-au prezentat astăzi oficial pe jucător:

”👋🏻 𝘽𝙪𝙣 𝙫𝙚𝙣𝙞𝙩, 𝙊𝙫𝙞𝙙𝙞𝙪 𝙋𝙚𝙧𝙞𝙖𝙣𝙪!

🇱🇻 CFRiști, faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș! Începând de astăzi, Ovidiu Perianu va îmbrăca tricoul echipei noastre! 🤩

⚽ În vârstă de 23 de ani, Perianu a fost format la academia Regal Sport, unde a fost remarcat de cei de la FCSB, echipă la care a făcut primii pași în fotbalul profesionist. În ultimele sezoane, acesta a evoluat și pentru FC Botoșani, FC Buzău, iar în ultimul sezon a fost un jucător important pentru Unirea Slobozia, unde a evoluat sub formă de împrumut.

🌍 La nivel internațional, noul nostru jucător a bifat prezențe pentru naționalele de tineret ale României, iar în această vară a fost unul dintre jucătorii de bază ai reprezentativei U21 la Campionatul European! 🇷🇴

🫶🏻 Îi urăm mult succes și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”.

