Alexandru Hațieganu
Fostul fotbalist al lui FCSB, gata de o nouă aventură.

Ovidiu Perianu
Devenit indezirabil la FCSB, mijlocașul Ovidiu Perianu a plecat de la echipa campioană și a semnat cu CFR Cluj.

Ardelenii l-au prezentat astăzi oficial pe jucător:

”👋🏻 𝘽𝙪𝙣 𝙫𝙚𝙣𝙞𝙩, 𝙊𝙫𝙞𝙙𝙞𝙪 𝙋𝙚𝙧𝙞𝙖𝙣𝙪!

🇱🇻 CFRiști, faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș! Începând de astăzi, Ovidiu Perianu va îmbrăca tricoul echipei noastre! 🤩

⚽ În vârstă de 23 de ani, Perianu a fost format la academia Regal Sport, unde a fost remarcat de cei de la FCSB, echipă la care a făcut primii pași în fotbalul profesionist. În ultimele sezoane, acesta a evoluat și pentru FC Botoșani, FC Buzău, iar în ultimul sezon a fost un jucător important pentru Unirea Slobozia, unde a evoluat sub formă de împrumut.

🌍 La nivel internațional, noul nostru jucător a bifat prezențe pentru naționalele de tineret ale României, iar în această vară a fost unul dintre jucătorii de bază ai reprezentativei U21 la Campionatul European! 🇷🇴

🫶🏻 Îi urăm mult succes și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”.

De ce a căzut Ovidiu Perianu în dizgrația omului de fotbal Gigi Becali

Experimentul eșuat al lui Gigi Becali din minutul 63 al meciului cu Shkendija (0-1), cu introducerea lui Perianu în locul lui Șut, are la bază laudele pe care Mihai Stoica i le-a adus primului la finalul cantonamentului olandez din această vară, dar și lipsa încrederii în forma de moment a lui Mihai Lixandru. 

După 27 de minute groaznice în Macedonia de Nord, patronul FCSB-ului s-a convins deja de potențialul lui Perianu și e gata să-l tragă pe linie moartă.

Trecuse puțin peste o oră de joc când latifundiarul din Pipera a decis că e momentul să dezintegreze mijlocul terenului prin scoaterea lui Șut și introducerea lui Perianu. O idee aproape sinucigașă, care a dat peste cap cel mai important compartiment al FCSB-ului, urmată de golul primit de la Alhassan și un chin inimaginabil în ultimele minute. La final, printre cuvinte, Becali a lansat un atac la adresa staff-ului tehnic și a lui Mihai Stoica, considerând că a ajuns la opțiunea Perianu influențat de portretul pozitiv făcut acestuia de către oamenii care l-au văzut la antrenamente:

"Perianu nu are ce căuta la echipa asta. Dacă-l ai, îl încerci. Că e bine la antrenamente, că e super, îl bagi să joace. Dar nu are ce căuta și cu asta, basta", a spus Becali, la câteva minute după meci, anunțând atunci ieșirile din scenă ale lui Perianu și Ștefănescu și revenirile lui Băluță și Edjouma.

