Mirel Radoi a susprins jurnalistii austriecii cu tactica sa! "A venit cu o surpriza si i-a lasat pe amandoi pe banca, lucru care a fost destul de obraznic"

Mirel Radoi a schimbat in meciul cu Austria 5 dintre titularii din jocul contra Irlandei de Nord.

Alaturi de Hanca, Tosca si Cicaldau, selectionerul nu i-a mai bagat in echipa de start nici pe George Puscas si Ianis Hagi. Jurnalistii austrieci au fost surprinsi.

De asemenea, selectionerul Austriei Franco Foda declara in conferinta premergatoare acestei partide ca printre cei mai periculosi jucatori romani se numara Ianis Hagi, George Puscas si Alexandru Maxim. Daca Ianis nu a fost introdus, iar Puscas a intrat doar in repriza secunda, ingrijorarea lui Foda s-a adeverit in cazul lui Alexandru Maxim. Fotbalistul lui Gaziantep a inscris un gol in poarta austriecilor dupa o executie spectaculoasa.

Jurnalistul Christian Hackl a declarat despre Mirel Radoi ca a fost "obraznic" in ceea ce priveste decizia de a nu-i titulariza pe cei doi fotbalisti.

”Baumgartlinger se astepta ca romanii sa fie ”obraznici” si a avut mai presus de orice respect pentru George Puscas si Ianis Hagi. Antrenorul echipei, Mirel Radoi, a venit cu o surpriza si i-a lasat pe amandoi pe banca, lucru care a fost destul de obraznic”, a scris acesta in cronica meciului.

Jurnalistul austriac si-a continuat laudele la adresa lui Mirel Radoi, considerand ca indrazneala jucatorilor nostri a dat roadele acestei victorii:

”Egalarea nu a mai venit, asa ca a fost o seara amara, o cadere impotriva romanilor destul de obraznici”, a incheiat Christian Hackl de la publicatia Der Standard.