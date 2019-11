Nationala Contra? La antrenorul sarac in rezultate, nici jucatorii nu trag in aceeasi directie

Oricat a incercat, selectionerul nu a putut sa uneasca complet taberele divizate din interiorul lotului nationalei.

In preliminariile pentru Euro 2020, pe langa infruntarea unor adversari foarte puternici, selectionerul Cosmin Contra a avut de gestionat si o situatie incordata in interiorul lotului. Jucatorii s-ar fi impartit in mai multe „bisericute”, dupa varsta, afinitati sau echipele de club unde joaca sau au evoluat impreuna, iar antrenorul a trebuit sa isi folosesca diplomatia pentru a dezamorsa situatia tensionata.

De cele mai multe ori a reusit sa controleze nemultumirea vechilor „tricolori” fata de atitudinea considerata sfidatoare a tinerilor proaspat promovati de la U21, despre care credeau ca sunt impinsi de factori extrasportivi sa le ia locul in echipa, dar si supararea celor care au ajuns cu tineretul pana in semifinala Campionatului European din aceasta vara, dar nu au primit atata timp de joc cat si-ar fi dorit.

Altadata, Contra a trebuit sa fie ferm, ca in cazul lui Andrei Radu, care s-a declarat nemultumit pentru ca nu a prins minute, nici macar cu Malta sau Insulele Feroe, considerand ca e titular in Serie A, iar Tatarusanu nu a jucat deloc in acest sezon pentru Lyon. Sau in momentele in care mai multi jucatori cu personalitate s-au certat pe teren, considerand ca nu isi paseaza mingea la timp sau nu o fac in cel mai colegial mod, uneori ajungandu-se si la schimburi taioase de cuvinte, oprite la timp ca sa nu degenereze.

Cosmin Contra a incercat sa faca o intinerire treptata a lotului, pentru a nu se crea un soc, in contextul in care avea neaparata nevoie de rezultate bune, dar situatia se poate schimba radical, daca Mirel Radoi va fi numit noul selectioner al reprezentativei de seniori. In acest scenariu, multi dintre jucatorii trecuti de 30 de ani sau cu varsta in jurul acestei borne nu vor mai fi convocati pentru meciurile de baraj si pentru viitoarea campanie se va merge pe mana tinerilor.

Care ar fi fost “bisericutele” la ultimul meci (alti jucatori convocati in aceasta campanie):

„Tineretul” - Ianis Hagi, George Puscas, Ionut Nedelcearu, Adrian Rus, Tudor Baluta, Alexandru Cicaldau, Florinel Coman, Razvan Marin (Andrei Radu, Florin Stefan, Cristi Manea, Alex Pascanu, Dennis Man, Andrei Ivan)

„Gasca veche” - Ciprian Tatarusanu, Nicolae Stanciu, Claudiu Keseru, Florin Nita, Alin Tosca (Vlad Chiriches, Dragos Grigore, Cosmin Moti, Alexandru Maxim, Alexandru Chipciu, Gicu Grozav, Costel Pantilimon)

„Rebelii si prietenii” - Cristian Sapunaru, Constantin Budescu, Denis Alibec, Dan Nistor, Paul Anton, Silviu Lung jr.

„Liga 1” - Ciprian Deac, Mihai Bordeianu, George Tucudean, Andrei Burca, Alexandru Paun / Nicusor Bancu, Alexandru Mitrita, Andrei Ivan

„Neafiliatii” - Florin Andone, Vasile Mogos, Iulian Cristea, Dorin Rotariu, Romario Benzar