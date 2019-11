Chemat sa fie BODYGUARD! Budescu, uitat de Contra pe banca! Ce s-a intamplat cu vedeta Astrei la nationala

Constantin Budescu a fost chemat la nationala dupa mai bine de un an, dar nu a bifat niciun minut in "dubla" cu Suedia si Spania.

Aflat in mare forma la Astra, cu 6 goluri in acest sezon, si cu un gol de exceptie marcat din corner in meciul cu Iasi, Budescu a fost din nou selectionat la nationala, alaturi de Alibec.

Desi cele doua meciuri cu Suedia si Spania erau decisive si am fi avut mare nevoie de goluri, selectionerul Cosmin Contra a ales sa nu-l utilizeze nici macar un minut pe Budescu!

Aflati la o plimbare inaintea meciului de la Madrid, Budescu, Nistor si Mogos au ramas ultimii din grup, iar Nistor, care si el a prins doar 17 minute, a glumit zicand "Noi suntem bodyguarzi!".

Marius Sumudica a anticipat extrem de bine ce avea sa se intample, imediat dupa ce Contra a facut selectia.

"Nu m-a surprins ca i-a convocat. Alibec e cel mai bun om de atac din Romania. Poate sa-mi spuna mie cine o vrea, ce vrea. Alibec poate face diferenta daca e fit, daca e in forma, la fel si Budescu. Nu pot rezolva dubla cu Suedia si Spania. Nici nu stiu daca vor juca. Nu i-a mai luat si aveau dungile de la scaun pe fundulet cand s-au dus la dus? Sunt doi jucatori letali, care pot juca 90 de minute prost si in minutul 90 sa faca ceva, sa inventeze!", a spus Sumudica.