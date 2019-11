Ana Maria Prodan si Reghe ii iau apararea lui Contra! A fost selectia la nationala influentata de Prodan?

Cei soi soti au sarit in apararea selectionerului Contra.

Selectia la nationala a ridicat semne de intrebare in mandatul lui Contra, Gica Hagi atacandu-l dur pe acesta, acuzandu-l de jocuri necurate.

"De ce ai ales asa, Cosmin? Ca sa-i faci pe plac unei persoane care iti este draga?", a spus Hagi la inceputul mandatului de selectioner al lui Contra.

Intr-un mesaj postat pe Instagram, Ana Maria Prodan, care este nasa lui Contra, a spus:

"In doi ani selectioner, Contra a pierdut doar patru meciuri. TOATE in fata unor naționale din Top 20, una dintre ele fiind Spania! In 2018, nationala lui Cosmin nu a pierdut nici macar un meci si are o medie de 2 goluri marcate pe joc in decurs de 12 luni, pana la meciul tur cu Suedia. Despre ce vorbim?

Din octombrie 2017, Contra (același Contra) a debutat 18 jucatori la nationala si a incercat sa faca din mers acest schimb de generații de care toata lumea s-a plans. Multi dintre ei (Mitrita, Ianis, Baluta, Man etc) vor fi baza echipei nationale de aici incolo! Pai ce facem, chiar uitam tot ce s-a facut bun?

Ce aveți cu Federatia? Cu Burleanu? Cu Bodescu? Cu Stoichita? Oamenii astia dau totul in fiecare zi pentru a salva ce se mai poate din fotbalul romanesc. In timp ce altii se uita de la distanta si abia asteapta ca oamenii astia sa-si rupa gaturile. Tipic romanesc: sa astepti pe cineva la colt ca să poti sa-i dai in cap.

Contra e acelasi care a batut restul echipelor pana acum. Daca avem o sansa la calificarea asta i se datorează si lui, pentru ca barajul pentru Liga Natiunilor nu-l obtineam fara parcursul nationalei sub comanda lui Cosmin. Hai sa lasam frustrarile deoparte si sa ne sustinem nationala pana la capat. Hai Romania!”

"Regele" Hagi nu a fost singurul om din fotbal care l-a criticat pe "Gurita". Cornel Dinu a intarit ideea ca Prodan ar influenta selectia la nationala: "Diavolita-impresar si-a bagat coada si la selectia echipei nationale!"

Laurentiu Reghecampf a fost intrebat la DigiSport de ce Ionut Radu nu a fost convocat la ultimele doua meciuri ale nationalei, avand in vedere ca acesta e titular de drept in Serie A.

"Deviem de la subiect! Tatarusanu e cel mai bun pe care il poti avea in lot!", a raspuns Reghecampf.

De asemenea, Reghe a adaugat: "Este doar vina lui Contra ca nu ne-am calificat la EURO? Ii pregateste el? Nu! El ia jucatorii deja pregatiti si ii pune in teren."