Singura solutie pentru a salva nationala: "Eu as incerca imposibilul si as incerca sa-l aduc pe nea Mircea!"

Romania a ratat calificarea la EURO din preliminariile clasice dupa 0-2 cu Suedia. "Tricolorii" mai au o sansa prin Nations League.

Danut Lupu este de parere ca in acest moment exista doua variante pentru ca nationala sa iasa din criza: fie este numit un tehnician care sa aiba mai mult rol de pedagog decat de antrenor, fie este adus Mircea Lucescu - un antrenor cu nume care poate garanta redresarea nationalei.

"Era de asteptat sa se intample ce s-a intamplat. Nu avem mentalitate de invingatori, nu avem taria necesara. Sincer, eu mi-as dori un pedagog care sa poata sa vorbeasca cu ei. La echipa nationala nu ai nevoie neaparat de antrenor. Ce poti sa faci in 7 zile? Ce tactica faci in 7 zile? La echipa de club ai nevoie de cel putin 6 luni pentru a forma o echipa. La 19 ani, pe vremea mea, jucai sau te lasai. Acum, sunt jucatori care la 21-22 de ani sunt tinere sperante. Sunt 3 ani esentiali. Eu as face aproape un lucru imposibil si as incerca sa-l conving pe nea Mircea sa revina. E antrenorul care e si doctor, e si preparator fizic, e de toate", a declarat Danut Lupu la ProX.