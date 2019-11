Mutu, pe lista de inlocuitori pentru Radoi! Alti doi jucatori din „Generatia de Aur" sunt luati in considerare pentru nationala U21

Adi Mutu antreneaza echipa U21 a clubului Al Wahda, din Emiratele Arabe Unite.

Dupa ce Edi Iordanescu si Marius Maldarasanu, antrenorii de la Gaz Metan Medias si Metaloglobus, au decis sa refuze postul de selectioner al echipei U21, pe lista scurta restructurata s-ar mai afla Costel Enache (46 ani / fara angajament dupa despartirea de FC Hermannstadt / fost selectioner U19, intre 2015 si 2017), Adrian Mutu (40 ani / antrenor la Al Wahda U21 / fost manager sportiv al nationalei U21 a Romaniei), Viorel Moldovan (47 ani / antrenor Chindia Targoviste / fost selectioner U21, in 2014, si fost secund la nationala de seniori, in perioada 2014-2016), Dan Alexa (49 ani / fara angajament dupa despartirea de Astra Giurgiu), Ionut Badea (44 ani / antrenor FC Arges / fost secund al Romaniei, intre 2014 si 2017), Adrian Boingiu (62 ani / antrenor secund U21) si Laurentiu Rosu (44 ani / selectioner U19).

MUTU ARE CLAUZA IN CONTRACT PENTRU A PLECA LA NATIONALA ROMANIEI!

Cel mai surprinzator nume de pe lista este cel al lui Adrian Mutu. Daca “Briliantul” a jucat la FC Arges, Dinamo, Inter Milano, Verona, Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina, Cesena, Ajaccio, Petrolul, Pune City si ASA Tg. Mures, el le-a antrenat doar pe ASA Tg. Mures (secund), FC Voluntari si Al Wahda U21 si a mai fost manager general la Dinamo si manager sportiv al nationalei U21 a Romaniei. Mutu urmeaza cursurile pentru obtinerea licentei UEFA PRO si se pare ca are o clauza in contract care ii permite sa rupa intelegerea cu echipa din Emiratele Arabe Unite, in orice moment, daca este ofertat pentru un post de selectioner al unei nationale a Romaniei.

RADOI A CERUT TIMP DE GANDIRE PANA MAINE

Astazi, Comisia Tehnica a FRF a decis sa-l propuna pe Mirel Radoi pentru postul de selectioner al nationalai de seniori, dar el a cerut timp de gandire 24 de ore. Maine, va avea loc sedinta Comitetului Executiv al FRF, sedinta in care se va vota propunerea Comisiei Tehnice. In eventualitatea foarte probabila in care Radoi va accepta, tehnicianul va incepe sa isi aleaga staff-ul alaturi de care va pregati meciurile din play-off-ul Nations League, partide de care depinde calificarea Romaniei la Euro 2020.

Radoi a reusit sa califice reprezentativa Under 21 la Euro 2019, unde a ajuns pana in semifinalele competitiei, performanta ce a insemnat calificarea la Jocurile Olimpice dupa o pauză de 56 de ani! In total, pe banca selectionatei U21, Mirel Radoi a bifat 15 partide, reusind sa castige 9 dintre ele si sa bifeze trei remize.