Ramane nationala de tineret fara antrenor? Singurul om ramas in cursa pentru a-i lua locul lui Radoi REFUZA postul: "Imi doresc sa antrenez echipe de club!" | EXCLUSIV

Mirel Radoi este propunerea Comisiei Tehnice a FRF pentru a prelua postul de selectioner.

Daca propunerea va fi votata, iar Radoi va accepta provocarea de la echipa nationala de seniori, nationala Under 21 va ramane fara selectioner. Marius Maldarasanu a fost numele vehiculat pentru a prelua nationala de tineret, insa acesta spune ca nu este deocamdata pregatit sa preia o echipa nationala.

Maldarasanu, antrenor in prezent la Metaloglobus, a declarat ca deocamdata vrea sa capete mai multa experienta, fiind un antrenor la inceput de drum, si abia apoi se va gandi sa faca pasul catre o echipa nationala.

"Sunt onorat. Le multumesc in primul rand jucatorilor mei pentru ca datorita rezultatelor lor s-a ajuns ca numele meu sa fie vehiculat sau pus pe o anumita lista pentru pentru postul de selectioner U21. Sincer, nu ma asteptam. Stiu doar ca se cauta selectioner pentru nationala Under21. Nu m-am gandit niciun moment ca se va vehicula numele meu. Trebuie o reconstructie cu adevarat la nationala mare. Am spus doua nume: Mircea Lucescu si Gica Hagi. Mirel este un antrenor tanar, foarte preocupat de meserie. Daca va accepta postul de selectioner, isi asuma, este un risc. Este posibil sa reuseasca, stam in doua meciuri. La echipele nationale as vedea antrenori cu o experienta mult mai mare. Eu nu stiu daca Mirel chiar isi doreste, depinde de fiecare.

Mai am doua etape la echipa mea de club. Imi doresc sa antrenez echipa de club. Nu ma vad intr-o astfel de postura. Antrenorii tineri trebuie sa antreneze zi de zi pentru a prinde experienta. Nu m-as vedea intr-o pozitie de selectioner. Nu pot sa spun acum, e doar o discutie despre o stire. Nu ma vad intr-o postura de a antrena la echipa nationala Under 21", a declarat Marius Maldarasanu pentru ProTV.

Marius Maldarasanu a ramas in acest moment singura optiune a FRF pentru postul de selectioner la nationala de tineret. Edi Iordanescu a fost contactat, de asemenea, dar a refuzat.